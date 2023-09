Vor 10 Jahren: Wilderer von Annaberg tötet vier Menschen

Seinen Anfang nahm der Fall des Alois Huber, den später alle nur mehr den „Wilderer von Annaberg“ nennen sollten, bereits im Jahr 2008. Da begann eine unheimliche Serie an Wilderei, vorerst in der Steiermark, die sich ab 2009 im Bezirk Lilienfeld fortsetzte. Und immer war es dieselbe Vorgangsweise: Kapitale Rothirsche wurden auf Brunftplätzen geschossen, ihr Haupt abgetrennt und teils an neuralgischen Punkten wie Straßenrändern zur Schau gestellt; die Kadaver bleiben zurück.

Am 17. September 2013 endete die Serie in einer Tragödie: Alois Huber bemerkt eine Straßensperre der Polizei, die seinetwegen errichtet wurde. Er tötet drei Polizisten, einen Rotkreuz-Sanitäter und am Ende sich selbst (Chronologie siehe Infobox).

„Taten haben tiefe Spuren hinterlassen“

„Zu Hunderten“ waren Polizei und Bundesheer an diesem Tag im Einsatz, sagt Johann Baumschlager, Pressesprecher der Landespolizeidirektion NÖ. Der Amoklauf sollte auch sein Einstand sein, erst kurz zuvor hatte Baumschlager die Pressearbeit der LPD NÖ übernommen. „Die Taten haben in der Kollegenschaft tiefe Spuren hinterlassen, die noch heute deutlich spürbar sind. Der Fall Annaberg ist innerhalb der Polizei nach wie vor allgegenwärtig“, sagt Baumschlager zehn Jahre später. Drei „erfahrene Einsatzbeamte“ seien am 17. September 2013 getötet worden. „Kinder der Familien wurden dadurch zu Halbwaisen und die Polizei NÖ hat durch die Taten nicht nur drei Kollegen, sondern auch drei Freunde verloren.“ Unvergessen auch der getötete Sanitäter Johann Dorfwirth, der auf dem Weg zu einem schwer verletzten Polizisten war. „Die Blaulichtorganisationen in NÖ sind durch den schrecklichen Fall noch näher zusammengerückt“, sagt Baumschlager.

Der Ablauf dieses Einsatzes wurde später von einer Kommission des Innenministeriums evaluiert. Bei Einsatztrainings liegt der Fokus seither verstärkt auf Eigensicherung. Außerdem werden Waffengebräuche der Polizei von einer Kommission geprüft, die daraus resultierenden Erkenntnisse beeinflussen die Inhalte der Einsatztrainings.

Die damalige Annaberger Bürgermeisterin Petra Zeh erinnert sich „an einen furchtbaren Tag“. Um 5.30 Uhr war sie informiert worden, „und es wurde immer schlimmer, je mehr man erfuhr“, sagt sie zehn Jahre später der NÖN.

Die Straftaten Alois Hubers

Von 1994 bis 2013 beging Alois Huber insgesamt 108 Straftaten, die Ermittlungen dauerten bis April 2014. Es wurden Einbrüche in Wien, Kärnten und Salzburg nachgewiesen, davon 59 in Jagdhäuser, Jagdschlösser, Schießstätten und ein Wildtiermuseum. Elf Objekte wurden nach den Einbrüchen in Brand gesetzt. Huber verübte auch 14 Pkw- und Lkw-Einbruchsdiebstähle, stahl 21 Kfz-Kennzeichen und 4 Motorräder. Die gestohlenen Kennzeichen verwendete er bei seinen Straftaten. Der Gesamtschaden liegt bei 10 Millionen Euro.

Chronologie der Ereignisse

Am 17. September 2013 bemerkt Alois Huber (55) zwischen St. Aegyd und Annaberg eine Straßensperre der Polizei. Beamte überwachen die Region, um den bis dahin unbekannten Wilderer zu ertappen.

Huber durchbricht kurz nach Mitternacht die Sperre und flüchtet in den Annaberger Ortsteil Äußere Schmelz. Dort schießt er auf die ankommenden Polizisten, der Cobra-Beamte Roland Baumgartner wird schwerstverletzt – er stirbt später.

Die Rettung wird verständigt. Gegen 0.30 Uhr fahren Rotkreuz-Sanitäter Johann Dorfwirth (70) und eine Kollegin mit Polizisten zu ihrem Schutz auf die Schmelz. Huber erschießt Dorfwirth aus dem Hinterhalt.

Er flüchtet zwei Kilometer zu Fuß Richtung Lassingerhof, wo eine Polizeistreife mit Johann Ecker (51) und Manfred Daurer (44) steht.

Huber feuert auf die Beamten. Ecker ist sofort tot, mit Daurer im Streifenwagen flüchtet Huber zu seinem Haus nach Großpriel im Bezirk Melk. Wie sich später herausstellen sollte, war Daurer da bereits tot.

Im 70-Einwohner-Ort verschanzt sich Huber in seinem Haus. Polizei und Bundesheer stoßen nach Mitternacht auf einen Bunker im Keller: Dort hat sich Huber erschossen.

Die Getöteten

Roman Baumgartner, 38, Cobra-Beamter aus Öhling (Bezirk Amstetten). Er hinterließ eine Frau und zwei Kinder, damals 10 und 13 Jahre alt.

Manfred Daurer, 44, Polizist aus Gaming (Bezirk Scheibbs), er hinterließ eine Frau und drei Kinder, damals 6, 15 und 17 Jahre alt.

Johann Ecker, 51, Polizist aus Randegg (Bezirk Scheibbs), er hinterließ eine Frau und eine damals 19-jährige Tochter.

Johann Dorfwirth, 70, aus Annaberg (Bezirk Lilienfeld), war seit 32 Jahren für das Rote Kreuz tätig.

Wilderei heute

Wilderei oder auch „Eingriff in fremdes Jagdrecht“, wie es juristisch heißt, gibt es nach wie vor. 2019 gab es laut Landespolizeidirektion NÖ 80 Fälle, 2020 71 Fälle, 2021 58 und 2022 68 Fälle.