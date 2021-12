Johann Handelsberger: Ein stiller Beobachter der Justiz

Die Verhandlung ist vorbei. Die Tür zum Gerichtssaal geht auf, eine Menschentraube strömt heraus. Die Stimmen hallen laut in den leeren Gängen des St. Pöltner Landesgerichts. Johann Handelsberger ist still, er denkt noch über den Prozess nach, den er sich gerade angesehen hat. Ihn interessiert das Psychologische an den Fällen. Warum begehen Menschen Verbrechen? Warum ist ein Urteil mild und ein anderes streng?

Seit mehreren Jahren macht der 62-Jährige aus dem Bezirk Tulln regelmäßige Abstecher nach St. Pölten und sieht sich Gerichtsverhandlungen an. Und es sind nicht etwa die besonders spektakulären oder brutalen Mordfälle, die ihn interessieren, sondern vor allem Betrugsfälle. „Fälle, bei denen jemand gelinkt wird“ wie er es nennt. Dem ehemaligen Landwirt und Schichtarbeiter geht es um die Suche nach Gerechtigkeit. Das hat einen persönlichen Hintergrund.

Ich wollte verstehen, wie das Rechtssystem funktioniert.

Auch Johann Handelsberger hatte in der Vergangenheit den starken Verdacht, von jemandem „gelinkt“ worden zu sein. Dabei ging es um eine Erbsache und eine Sachwalterschaft. Sein Vertrauen in das österreichische Rechtssystem war nach erfolglosen Ermittlungen schwer angeschlagen. „Danach habe ich mir ein paar Prozesse angeschaut. Ich wollte verstehen, wie das Rechtssystem funktioniert“, erzählt Handelsberger vom Anfang seiner Karriere als sogenannter „Gerichtskiebitz“. So nennt man umgangssprachlich Personen, die regelmäßig bei Gerichtsverhandlungen zuschauen.

Obwohl so manch einer Gerichtskiebitze als schräge Vögel bezeichnen würde, hat der Begriff wenig mit der gleichnamigen Vogelart zu tun. Das Wort „kiebitzen“ bedeutet so viel wie beobachten. Es wurde in der Gaunersprache verwendet, aber auch für Zuschauer beim Brett- oder Kartenspiel, die sich ungefragt einmischen. Sich einzumischen geht bei Gericht freilich nicht. Wer zuschaut, tut das still, unerwünschte Zwischenrufe können einen Saalverweis oder eine Ordnungsstrafe nach sich ziehen.

Beachtet man diese Regel, ist es in Österreich einfach, einer Gerichtsverhandlung beizuwohnen. Es braucht keine Anmeldung, Datum und Uhrzeit der Strafverhandlungen sind meist auf den Websites der Gerichte ausgeschrieben. Und es ist gesetzlich verankert, dass Verfahren öffentlich stattfinden müssen. Nur in bestimmten Fällen – zum Beispiel um die Privatsphäre der Opfer zu schützen, etwa bei Missbrauchsfällen – kann die Öffentlichkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.

Keine Geheimjustiz hinter verschlossenen Türen

Die Öffentlichkeit von Prozessen ist wichtig und sinnvoll, sagt Strafrichter Helmut Weichhart: „Es soll keine Geheimjustiz hinter verschlossenen Türen geben. Die Öffentlichkeit soll kontrollieren können, wie die Justiz arbeitet.“ Weichhart ist seit 1997 Richter am Landesgericht St. Pölten. Bei seinen Verhandlungen sitzen immer wieder Schulklassen im Zuschauerraum.

Die meisten Zuschauer seien keine Angehörigen, sondern Freunde oder Bekannte der Verfahrensbeteiligten, sagt er. Weichhart beobachtet das vor allem bei Prozessen, bei denen es um nationalsozialistische Wiederbetätigung geht. Meistens sind die Angeklagten keine Neonazis, sondern Leute, die Nachrichten oder Bilder in Chatgruppen verschicken. Mehr Zuschauende bei solchen Prozessen fände Weichhart sinnvoll: „Dann wird vielleicht vielen stärker bewusst, dass es dabei nicht um dumme Scherze geht, sondern um Verharmlosung von Nazi-Gräueltaten.“

Auch bei Prozessen, bei denen es um terroristische Betätigung geht, achtet Weichhart sehr genau auf die Leute im Publikum: „Man weiß ja nicht, wer da sitzt“, sagt er. Die wenigen Gerichtskiebitze – meistens pensionierte Männer wie Handelsberger – kennt Weichhart aber vom Sehen.

Auf die Frage, warum Menschen Verbrechen begehen, hat Gerichtskiebitz Handelsberger auch nach all den Jahren der Prozessbeobachtung keine Antwort: „Es gibt jedenfalls eine sehr große Bandbreite zwischen Gut und Böse“, so sein Fazit. Dem Rechtssystem gegenüber ist er mittlerweile milder gestimmt: „Es ist im Großen und Ganzen schon in Ordnung. Trotzdem glaube ich, dass man es mit Geld und Beziehungen leichter hat.“ Welchen Prozess er sich als nächsten anschauen wird, weiß er noch nicht. Bei seinem Hobby will er sich nicht stressen.