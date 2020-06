Telefonbetrüger in Niederösterreich vermehrt aktiv .

In Niederösterreich sind in den vergangenen Wochen vermehrt Telefonbetrüger aktiv gewesen. Die Anrufer gaben sich dabei älteren Personen gegenüber nach Angaben der Exekutive vom Donnerstag als Polizisten aus, fragten nach Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen und boten die sichere Verwahrung oder Abholung an. 20 solcher Versuche wurden zuletzt angezeigt, die Dunkelziffer dürfte hoch sein.