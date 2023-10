Offene Türen im Landhaus: Countdown zur NÖ Freiwilligenmesse

Bereits zum fünften Mal ist das NÖ Landhaus in St. Pölten Gastgeber für rund 50 Ausstellende aus den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales, Jugend, Senioren, Blaulichtorganisationen, Zivilschutz oder Umwelt. „Ich freue mich, dass so viele Organisationen und Institutionen an der Messe teilnehmen. Die große Resonanz unterstreicht die Bedeutung der Freiwilligenarbeit für unsere Gesellschaft“, würdigt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die ehrenamtlichen Leistungen. 200 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr werden in Niederösterreich von Freiwilligen geleistet.

Direkter Kontakt und Informationen aus erster Hand

„Mit der Freiwilligenmesse bieten wir den Ehrenamtlichen eine Plattform, ihre Arbeit einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Gleichzeitig erhalten alle Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, mit den Ausstellenden in direkten Kontakt zu treten und sich aus erster Hand über die vielen Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements zu informieren“, erläutert Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

Freier Eintritt und interessante Einblicke

Bei freiem Eintritt erhalten Interessierte nicht nur einen Überblick über die Vielfalt der Freiwilligenarbeit: In Workshops und Vorträgen erfahren sie praxisnah wie viel Freude es machen kann, anderen zu helfen und wie sinnstiftend ehrenamtliches Engagement ist. Philipp Jelinek, Vorturner der Nation und bekannt aus der ORF-Sendung Fit mit Philipp, begeistert das Publikum mit interaktiven Motivationstipps zum Thema Fitness. Das Rote Kreuz und der Arbeiter Samariter Bund bieten Wissenswertes über Erste-Hilfe, Markus Fellinger präsentiert sein Buch „Hilfreich helfen“, die Bäuerinnen Niederösterreich geben Tipps, regionale Produkte bei Vereinsfesten anzubieten und Influencer Marvin Hicks informiert, wie die Vereinsarbeit durch Social Media profitieren kann.

Tag der offenen Tür im Regierungsviertel

Aber auch der Tag der offenen Tür im Regierungsviertel bietet ein attraktives Rahmenprogramm. Neben einer Leistungsschau der Blaulichtorganisationen am Landhausplatz, Experimenten und Versuchen beim Marktplatz der Wissenschaft oder Aktivstationen von Tut Gut, können die Gäste auch von 11.30 bis 13.00 Uhr einen Blick in das Büro der Landeshauptfrau werfen. Zu einen Besuch hinter die Kulissen laden zudem ganztägig Forum Landtag, das Landesarchiv, die Landesbibliothek, das Festspielhaus St. Pölten, das Museum Niederösterreich und der ORF NÖ ein. Der So-schmeckt-Niederösterreich-Schmankerlmarkt verwöhnt mit regionalen Köstlichkeiten und noch viele weitere Attraktionen warten auf die Besucherinnen und Besucher.