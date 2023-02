Lawinengefahr in Niederösterreichs Bergen teils groß

Werbung

Stufe 4 von 5 galt in den Ybbstaler Alpen oberhalb der Waldgrenze. Darunter wurde das Risiko als "erheblich" (Stufe 3) eingeschätzt - ebenso wie in höheren Lagen in den Türnitzer Alpen, im Gippel-Göllergebiet sowie in der Rax-Schneebergregion. Im Tourenbereich wurde die Lage im Lawinenbericht als heikel bezeichnet. Weitere Schneefälle und stürmischer Wind wurden erwartet.

In den Ybbstaler Alpen steige das Risiko oberhalb der Waldgrenze mit ergiebigem Neuschnee in Kombination mit stürmischem Wind auf "groß", darunter auf "erheblich", hieß es in dem Bericht: "In sämtlichen Expositionen können sich aus steilen Bereichen mittlere bis große Schneebrett- und Lockerschneelawinen von selbst lösen". In tieferen Lagen könne feuchter Schnee bzw. Regen zu nassen Lawinen aus steilem Wald- und Wiesengelände sowie Böschungen führen. Exponierte Verkehrs- und Wanderwege seien potenziell gefährdet.

"Die stellenweise große Lawinengefahr bleibt bestehen, zusätzlich wird in tieferen Lagen die Aktivität von spontanen Nassschneelawinen zunehmen", wurde prognostiziert. Angespannt war die Situation laut dem Lawinenbericht durch Neuschnee und Sturm etwa auch in den Türnitzer Alpen.