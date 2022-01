Corona: 4.407 Neuinfektionen und 221 Patienten in Niederösterreich

221 Covid-Patienten wurden nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) in Kliniken im Bundesland behandelt, um sieben mehr als am Vortag. Gleichzeitig wurden vier Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Um acht auf 197 erhöht hat sich die Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen. 24 an Covid Erkrankte wurden intensivmedizinisch betreut.

In einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs ging die Zahl der Infizierten um zehn auf 95 zurück. In einer Asylbetreuungsstelle im Bezirk Baden gab es einen Anstieg um drei auf 73. Neu waren 29 Ansteckungen in einem Pflege- und Betreuungszentrum im Bezirk Melk. 31 Infektionen (minus drei) wurden aus einer Einrichtung einer Glaubensgemeinschaft im Bezirk Korneuburg gemeldet.