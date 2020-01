Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem 65 Jahre alten Wintersportler zusammengeprallt, der neben einer Piste stand.

Der 78-Jährige wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Amstetten transportiert. Der andere Skifahrer wurde nach der Behandlung in einer Ordination in häusliche Pflege entlassen, teilte die Polizei mit.