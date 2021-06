Seit 20 Jahren leitete Gerhard Dafert die Abteilung Personalangelegenheiten A des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung, ehe er Anfang Juni zum Landesamtsdirektor-Stellvertreter avancierte.

Seine Nachfolge tritt auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am ersten Juli die Kremserin Verena Krammer an. Die 39-Jährige studierte in Wien und in Rovaniemi (Finnland) Rechtswissenschaften und schloss ihr Doktorat mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Krammer war bereits im Finanzministerium im Bereich Personalmanagement leitend tätig.