Höchstes Polizeiaufgebot am Donnerstagnachmittag in der St. Pöltner Landessportschule. Innenminister Karl Nehammer und Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner mittendrin. Der Anlass: Ausmusterung und Angelobung bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich. 107 neue Polizisten haben die Sicherheitsakademie erfolgreich abgeschlossen, 58 junge Frauen und Männer starten jetzt ihre Karriere bei der Exekutive.

Dass das Land mehr Polizisten braucht, davon ist Innenminister Karl Nehammer überzeugt und die Bewerbungsoffensive der letzten Jahre zeige Wirkung. 1.000 Polizisten, die 2020 den Ruhestand angetreten hätten, stünden immerhin 1.600 Neuaufnahmen im Corona-Jahr gegenüber. Der Beruf sei, so Nehammer, äußerst herausfordernd, biete aber in den verschiedensten Bereichen Top-Karrierechancen. Erfreulich sei auch der Anstieg an Frauen, die sich für eine Berufslaufbahn bei der Polizei entscheiden.

Innenminister Nehammer sprach von einem enorm fordernden Beruf. „Ausdauer, Lern- und Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, eine perfekte Ausbildung und umsichtiges Umgehen mit der Verantwortung für die vielfältigen, schwierigen und oftmals riskanten Einsätze“ seien die Grundvoraussetzungen für den Exekutivdienst, denn dieser ist nicht ungefährlich. „Es gibt rund 1.000 verletzte Polizisten pro Jahr, nur weil sie den Rechtsstaat vertreten“, gab Nehammer zu bedenken.