Angezeigt Mann drohte mit "Blutbad" in Hofburg - Niederösterreicher festgenommen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: APA

E in 72-jähriger Kärnten-Urlauber ist am Dienstag in Bad Kleinkirchheim festgenommen worden, weil er mit einem "Blutbad" in der Hofburg gedroht haben soll.