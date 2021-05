Antigen-Tests zur Eigenanwendung (sogenannte „Selbsttests“) stellen eine leicht zugängliche zusätzliche Möglichkeit dar, um die Verbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen und weitere COVID-19-Erkrankungen zu reduzieren.

Ganz unkompliziert kann ein solcher Selbsttest in nur zwei Schritten erfasst werden.

Schritt 1: Test durchführen

Bitte führen Sie den Covid-19 Selbsttest gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung Ihres Tests durch.

Positives Ergebnis: Bleiben Sie bitte Zuhause, rufen Sie ehest 1450 (ohne Vorwahl) an und melden Sie telefonisch Ihr positives Selbsttestergebnis. Die Mitarbeiter informieren Sie über alle weiteren Schritte.

Bleiben Sie bitte Zuhause, rufen Sie ehest 1450 (ohne Vorwahl) an und melden Sie telefonisch Ihr positives Selbsttestergebnis. Die Mitarbeiter informieren Sie über alle weiteren Schritte. Ungültiges Ergebnis: Den Antigen-Schnelltest wiederholen!

Den Antigen-Schnelltest wiederholen! Negatives Ergebnis: Gesund bleiben und regelmäßig testen! Melden Sie Ihren Test ein.

Schritt 2: Testergebnis einmelden

Öffnen Sie (am besten am Handy) die Webseite www.testung.at/selbsttestung (der reguläre Zugang ist ab 19. Mai 2021 geöffnet). Verifizieren Sie Ihre Handynummer und füllen Sie alle Stammdaten aus. Bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Daten und stimmen Sie auch der Verarbeitung Ihrer Daten im Sinne der Datenschutzerklärung zu. Schreiben Sie den via SMS zugesendeten Code auf die Vorderseite des Selbsttests. Fotografieren Sie den Test mit dem SMS-Code . Sie können direkt ein Foto mit der Handy-Kamera aufnehmen. Entwerten Sie nun Ihren Selbsttest, in dem Sie ihn im Ergebnisfeld markieren oder schwärzen und nehmen Sie ein weiteres Foto vom entwerteten Selbsttest auf. Verwenden Sie zum Entwerten einen permanenten Marker oder Stift. Testergebnis einreichen, das kann je nach Internetverbindung ein paar Sekunden dauern.

Ergebnis: Ihr Zertifikat wird via SMS übersendet

Ihr Testzertifikat wird fertiggestellt und Sie erhalten innerhalb weniger Minuten einen Link via SMSzugesendet.

Mit diesem Link können Sie Ihr persönliches Zertifikat jederzeit abrufen und herzeigen, das aber nur gültig ist, wenn am Zertifikat auf dem linken Foto ein negativer Test und auf dem rechten Foto der danach entwertete Test gut zu erkennen ist.

Zuhause durchgeführte Selbsttests sind für 24 Stunden gültig.

Fragen und Antworten

Warum gibt es nirgends einen QR-Code zum Aufkleben?

Da die in den Apotheken ausgegebenen Tests oftmals leider keine QR-Codes enthalten, verlassen wir uns zur Erkennung und Identifikation auf die via SMS aktuell versendeten SMS-Codes. Damit können nicht nur wenige bestimmte Tests, sondern alle zugelassenen erhältlichen Selbsttests verwendet werden.

Was ist, wenn die Einmeldung hier nicht funktioniert?

Wenn die Online-Anerkennung Ihres Selbsttestes aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert oder vom System nicht zugelassen wird, dann kommen Sie bitte in eine der zahlreichen Teststraßen in Niederösterreich, um dort einen Antigen-Schnelltest zu machen. Die Öffnungszeiten der Teststraßen in Niederösterreich finden Sie jederzeit online unter www.testung.at

Eine Anerkennung Ihres daheim durchgeführten Schnelltests in Teststraßen kann dort aber leider nicht erfolgen!