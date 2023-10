„A biss'l was geht immer“ – oder nicht?

Sie haben ein gutes Bewerbungsgespräch absolviert, aber obwohl es nur einen weiteren Kandidaten gibt, der noch dazu schlechter qualifiziert ist, bekommt der den Job. Bauaufträge in der Region werden immer an das gleiche Unternehmen vergeben, obwohl es günstigere Anbieter gibt. Zwei Fälle, die nach Korruption riechen.

Korruption kostet jährlich eine Billion Euro weltweit

„Eine Billion Euro gehen weltweit jährlich durch Korruption verloren“, sagt Daniela Hatzl vom Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) den Maturanten an der HAK St. Pölten. Geld, das im Gesundheitssystem, für Bildung oder den Ausbau des öffentlichen Verkehrs fehlt, weil es in die falschen Taschen gewandert ist. Um die Schüler und Schülerinnen dafür zu sensibilisieren, tauchen über zehn Beamte des BAK einen Tag lang tief in den Korruptionssumpf ein, gewähren Einblick in ihre Arbeit und zeigen den Jugendlichen, wo Fehlverhalten beginnt und was man dagegen tun kann. An insgesamt acht Stationen wird demonstriert, was Korruption ist und wie dagegen ermittelt wird.

Mühsame und zeitraubende Arbeit für Ermittler

Eine Station ein Ermittler, der seit Jahrzehnten in der BAK tätig ist. Er verdeutlicht gleich am Anfang, dass Korruptionsermittlung das Bohren harter Bretter ist. Über Anzeigen oder Anordnungen der Staatsanwaltschaft kommen Fälle auf seinen Tisch. Dann beginnt die Recherche: Im Internet, in sozialen Medien, im Firmenbuch. Es folgen Vernehmungen, Hausdurchsuchungen, Kontoöffnungen.„Das Knacken in der Leitung sind nicht wir“„Wenn Sie ein Knacken in der Leitung hören, dann sind das nicht wir“, sagt der Ermittler den Schülern, „wenn wir mithören, hören Sie das nicht.“ Und er räumt auch gleich mit dem oft geäußerten Vorurteil auf, die Ermittler würden langsam arbeiten: „Bei einer Telefonüberwachung müssen wir alles wortgetreu verschriftlichen – auch dann, wenn ein Verdächtiger mit 16-Stunden-Tag zehn Stunden telefoniert.“

Wenn Hausdurchsuchungen medial aufschlagen, würden viele glauben, damit sei der Fall nun gelöst. „Aber dann fängt die Arbeit für uns erst an!“ Denn die sichergestellten Daten, oft im Umfang von mehreren Terabyte, müssen erst ausgewertet werden - Daten, die ausgedruckt hunderttausende Seiten füllen.

Wie wird überprüft, ob Ermittler korrupt sind, fragt ein Schüler. „Wir müssen unsere Bankkonten und sogar Gesundheitsdaten offenlegen“, erläutert der Ermittler.

„Die Datenforensik findet alle Daten - auch die gelöschten“

Auch der IT-Forensiker der BAK an der nächsten Station lässt wenig Raum für Illusionen: „Die Datenforensik findet alle Daten, auch die gelöschten“, richtet er den Schülern gleich aus. Etwa einmal im Monat sei er bei einer Hausdurchsuchung, da werde vom Handy über den PC bis zur Festplatte alles mitgenommen – was davon ausgewertet wird, entscheiden die Ermittler. Von den Originalgeräten wird übrigens zur Auswertung eine Sicherheitskopie gezogen, das Originalgerät oder „Golden Image“, wie es die Forensiker nennen, kommt unter Verschluss – bearbeitet wird nur die Kopie. Hintergrund ist, dass den Ermittlern sonst unterstellt werden könnte, sie hätten das Original manipuliert.

Anfüttern verboten!

An der nächsten Station erklärt eine Juristin das Korruptions-Strafrecht – da geht es um Bestechlichkeit, Amtsmissbrauch und um das Hinweisgeber-Schutzgesetz, das Whistleblower schützt. Wen die Justiz erwischt, der verliert nicht nur seine Freiheit, denn „was man durch Korruption ,verdient' hat, das nimmt einem der Staat auch wieder weg“, sagt die Juristin.„Ohne Beziehungen geht in Österreich eh nix“Der schmale Grat zwischen „geht“ und „geht nicht“ wird an der Station „Korruptionspyramide“ durchgespielt. Welche Geschenke darf ich annehmen? „Blumen, Süßigkeiten, Geschenke bis zu einem Wert von 100 Euro sind kein Problem“, sagt der BAK-Experte. Geld, Schmuck und teure Parfums hingegen schon. Auch einen Arzt für bessere Behandlung zu bestechen sei verboten. So wie das „Anfüttern“ – also Personen etwa regelmäßig zum Essen einzuladen, weil man sich im Gegenzug etwas erwartet.

„Ohne Beziehungen geht in Österreich eh nix“

Ein Rollenspiel veranstaltet Luka Mak von Transparency International Austria mit den Schülern. Es wird ein Vorstellungsgespräch simuliert – auf der einen Seite Geschäftsführer, Finanzchef und Personalchef, auf der anderen zwei Bewerber. Einer davon ist qualifiziert, der andere weniger – aber der hat Beziehungen und erscheint auch gleich mit seinem Onkel, der ein Großkunde des Unternehmens ist. Mit Hingabe erfüllen die Schüler ihre Rollen und merken schnell, wie ungemütlich es wird, als der Begleit-Onkel in den Raum stellt, er könne künftig auch mit anderen Firmen zusammenarbeiten. „Ohne Beziehungen geht in Österreich eh nix“, sagt einer der Schüler. Lachen. Aber alle haben mitbekommen, wie extrem unangenehm sich Korruption auf jeden von ihnen auswirken kann.

„Schüler und Schülerinnen widerstandsfähig machen“

HAK-Direktor Markus Huber hat das BAK eingeladen, weil das Thema an der Schule in den letzten Jahren stark diskutiert wurde. „Wir haben nach Konzepten gesucht und dabei die Schüler einbezogen. Es kann ja auch passieren, dass einer von ihnen in etwas hineinschlittert.“ Deshalb müsse man sie widerstandsfähig machen.

Info und Anmeldung

Korruption richtet jährlich weltweit einen Schaden von einer Billion Euro an – das sind 1.000 Milliarden Euro.

In Österreich lag der Schaden 2021 bei 15 Milliarden Euro.

Schulen, die einen Anti-Korruptions-Event durchführen wollen, können sich direkt beim BAK melden, Mail an: BMI-III-BAK-2-1@bak.gv.at

Weitere Infos: bak.gv.at