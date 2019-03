"Auch in Simmering muss der Verdacht erst überprüft werden, es ist ein Bediensteter betroffen", sagt Ministeriums-Sprecherin Britta Tichy-Martin am Montag zur NÖN. Wie die Tageszeitung Kurier berichtet, sind bei einem Angestellten der Wiener Justizanstalt vielfach überhöhte Blutwerte des toxischen Metalls aufgetreten. Nachdem der Betroffene an Symptomen wie Übelkeit und Schlaflosigkeit gelitten hatte, sei er laut Kurier positiv auf Antimon getestet worden

Justizanstalten in Niederösterreich - davon gibt es immerhin zehn - sind nicht betroffen. Man kenne überdies noch nicht einmal die Ursache der Intoxinierung. Die Munition von Schießständen, so lautet ein Verdacht, könne es jedenfalls nicht sein, sagt Tichy-Martin: "Wir verwenden schadstoffarme Munition, genau wie die Polizei".

Mit dem normalen Anstaltsbetrieb habe die Angelegenheit jedenfalls nichts zu tun, hält Ministeriums-Sprecherin fest.

Um die Ursache der Vergiftung des Bediensteten in Wien-Simmering herauszufinden hat das Ministerium ein Ziviltechnik-Büro beauftragt.

Antimon ist ein natürlich vorkommendes Element. Die Belastung mit relativ hohen Konzentrationen über eine lange Zeitspanne kann Augen, Haut und Lunge reizen. Es können jedoch auch schwerere Schäden auftreten, wie etwa Lungenkrankheiten, Herzprobleme, Durchfall, heftiges Erbrechen und Magengeschwüre.

