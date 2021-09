Das kommende Wochenende, mit dem die Sommerferien in Österreich in allen Bundesländern zu Ende gehen, wird eines der stärksten Stau-Wochenenden des Sommers werden, warnt der ÖAMTC. Zusätzlich für Verzögerungen werden das Nova Rock Encore am Samstag in Wiener Neustadt und der Wien Marathon am Sonntag sorgen.

BilderBox.com