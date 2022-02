Caritas startet Spendenaktion für Kinder in Osteuropa

Wohnungen, die weder Sanitärräume noch Heizungen haben. Kinder, die schon früh Geld verdienen und deshalb auf Bildung und Kind-Sein verzichten müssen. Familien, denen Geld fehlt, um Essen zu kaufen: Diese Bilder schildert der Direktor der Caritas Diözese St. Pölten, Hannes Ziselsberger, von seinen Besuchen in Albanien. Wie in anderen (süd-)osteuropäischen Ländern haben die Pandemie und die damit einhergehende Wirtschaftskrise sowie Bürgerkriege die Armut dort noch verstärkt.

Kinder trifft die Situation besonders hart, betont der Herzogenburger in einer Pressekonferenz. Insgesamt sind rund die Hälfte der armutsbetroffenen Menschen weltweit Kinder - in Summe 356 Millionen.

„Als Caritas ist unser Ziel klar: Wir wollen allen Kindern eine hoffnungsvolle und gute Zukunft ermöglichen. In diesen Tagen richten wir daher unser Augenmerk vor allem auf die Kinder in Osteuropa. Unter dem Kampagnen-Slogan 'Not ist kein Kinderspiel' sammelt die Caritas gemeinsam mit der Osthilfe der Diözese St. Pölten Spenden für Projekte, die vor allem Kindern in Albanien und in der Ukraine zu Gute kommen", erklärt Ziselsberger.

Die Spendenaktion läuft im Februar. Am Sonntag, 13. Februar, wird in den Pfarren der Diözese St. Pölten gesammelt. Zusätzlich kann online jederzeit gespendet werden.

Geld fließt in Kinderzentrum in Tirana und warme Mahlzeiten für Ukrainer

Das Geld fließt konkret in zwei Projekte, die das Caritas-Team im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellte. Finanziert wird damit die Arbeit des Kinderzentrums "Eden" der Caritas-Partnerorganisation SHKEJ. Dort bekommen Kinder aus der albanischen Hauptstadt Tirana Tagesbetreuung, Unterstützung beim Lernen, medizinische Versorgung, Hygieneartikel wie Masken und außerdem warme Mahlzeiten. Ziel sei es, die Kinder auf ihrem Weg zum Pflichtschulabschluss zu unterstützen, Lust am Lernen zu vermitteln und gemeinsam Spaß zu haben.

Ein zweites Projekt ist die Aktion "Mobiles Essen" der griechisch-katholische Pfarre in Volnovakha nahe der Stadt Donezk in der Ukraine, wo die Osthilfe bereits seit 30 Jahren hilft. Im Rahmen dieser Aktion beliefern Pfarrmitglieder gemeinsam mit örtlichen Caritasmitarbeitern Familien von Binnenflüchtlingen und vom Krieg betroffene Personen drei Mal pro Woche mit warmem Essen und Lebensmitteln. Zudem erhalten Kinder Unterstützung beim Lernen und Familien notwendige Medikamente.

"Als Weltgemeinschaft auftreten"

Größer wird die Zahl der Armutsbetroffenen oder -Gefährdeten durch eine Teuerungswelle und die Pandemie zurzeit auch in Österreich. Ziselsberger will die Not hierzulande aber nicht gegen die - noch stärkere - im Osten Europas "ausspielen". "Wir müssen als Weltgemeinschaft auftreten und helfen", meint er.

Corona sei hier eine Situation, die Menschen aus unterschiedlichen Ländern und mit verschiedenen Lebensrealitäten verbindet. Dennoch betont der Direktor, dass die Caritas auch Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern in schwierigen Lagen helfen und die Situation im Blick behalten werde.

Caritas Spendenkonto:

IBAN: AT28 3258 5000 0007 6000

BIC: RLNWATWWOBG

Kennwort: Not ist kein Kinderspiel

Online-Spenden: www.caritas-stpoelten.at/spenden