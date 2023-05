Betroffene berichtet: Lebensmittel von Caritas „kein Grund zur Scham“

Erst kürzlich zeigte die Caritas mit einer Studie auf, wie ihre Klientinnen und Klienten Armut erleben und was es für sie im Alltag bedeutet, sich wenig bis nichts leisten zu können (die NÖN berichtete). So sind unerwartete Ausgaben in der Höhe von 1.300 Euro für 98 Prozent der Befragten nicht bewältigbar, drei Viertel können nur jeden zweiten Tag ein Hauptgericht essen und 73 Prozent schaffen es nicht, ihre Wohnung angemessen warm zu halten.

An der Untersuchung nahmen etwas mehr als 400 Personen teil, darunter auch Maria aus dem Bezirk Mödling (der volle Name ist der Redaktion bekannt). Maria ist Mindestpensionistin, sie lebt alleine und sucht jede zweite Woche eine Lebensmittelausgabe-Stelle der Caritas auf. Weil sie ihre Bekannten nicht zusätzlich mit ihrer Situation belasten möchte, wissen nur ihre Tochter und ihre drei Enkelkinder Bescheid. Aus diesem Grund wird ihr vollständiger Name im Artikel auch nicht genannt.

„Kleinigkeiten“ machen den Alltag kompliziert

Marias schwierige Lebenssituation begann, als sie 2001 mit 50 Jahren einen zweiten Schlaganfall erlitt. Bis dahin war sie als Buchhalterin beschäftigt. Wegen des Schlaganfalls verlor Maria einen Teil ihres Zahlen-Gedächtnisses, sie wurde berufsunfähig und musste in Frühpension gehen. Noch heute hat sie Probleme mit Zahlen. Dazu kommen andere, teils schwere Erkrankungen wie eine Herzrythmusstörung.

Auch ihre Laktose-Unverträglichkeit bringt Maria in eine Situation, in welche die meisten andere Menschen, die keine Milchprodukte vertragen, wahrscheinlich nicht kommen. „Der vegane Striezel ist kleiner und teurer als der normale“, nennt sie ein Beispiel. Für sie ist er etwas ganz Besonderes, das sie sich höchstens ab und zu mit einem Rabatt-Sticker gönnt.

Dass es in ihrer Ortschaft nur ein Lebensmittelgeschäft gibt und die Anzahl der Rabatt-Sticker von vier auf drei zurückgegangen ist, macht die Situation schwieriger. Ein vierter wäre eine Erleichterung für sie. So kann sie nur Angebote kaufen, die Grundversorgung bekommt sie in der Lebensmittelausgabe-Stelle der Caritas. Außerhalb des Ortes kann die Pensionistin nicht einkaufen, weil sie sich die Fahrscheine nicht leisten kann.

„Ich rette Lebensmittel“

„Am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen, mir Hilfe zu holen“, berichtet Maria. Zuerst habe sie sich sehr geschämt und mehrere Versuche benötigt, um nicht wieder aufzulegen. Mittlerweile sieht sie das anders: „Es gibt keinen Grund zur Scham. Wenn ich mir Lebensmittel von der Caritas hole, rette ich sie sozusagen. Wenn sie niemand haben möchte, würden sie entsorgt werden.“

Auch die Freundlichkeit und Herzlichkeit des Personals in der Lebensmittelausgabe-Stelle würden ihr guttun. Zudem freut sich Maria darüber, in anderen Klientinnen der Caritas neue Freundinnen gefunden zu haben. Und dann ist da immer noch ihre Familie, auf die sie sich verlassen kann und durch die sie nicht ganz alleine mit der Situation umgehen muss. Psychische Unterstützung bekommt sie von ihrer Tochter, die eine entsprechende Ausbildung hat. „Ich bin sehr dankbar für meine Tochter und meine Enkeltöchter“, sagt Maria.

Die Pension zu erhöhen, würde helfen

Durch ihr funktionierendes soziales Umfeld benötigt die Pensionistin in erster Linie finanzielle Hilfe - aber nicht von ihrer Familie: „Mir würde nie einfallen, von meiner Tochter oder meinen Enkelkindern Geld oder Almosen anzunehmen“, meint Maria. Wichtig sei es, dass sie ihr eigenes Leben leben können. Mit gestrickten oder gehäkelten Handarbeiten wie Pullover kann aber auch sie ihrer Familie etwas zu feierlichen Anlässen, zum Beispiel zu Weihnachten, zurückgeben. Ihre Hauben, Schals etc. verkaufte sie vor der Corona-Pandemie noch auf Märkten, damals war ihre Situation besser.

Heute beschäftigt sie die Frage, wie sie die Energie, die Miete und kaputte Geräte bezahlen soll. Aber: „Ich schaue, dass ich mir so wenige Sorgen wie möglich mache“, erklärt Maria und erzählt, dass sie dafür auch Entspannungsübungen macht. Konkret wünscht sie sich, dass die kleinen Pensionen zumindest ein bisschen angehoben werden. „Die kleinen Pensionen werden immer weniger“, klagt sie.

Selbstständigkeit stimmt leicht positiv

So schwierig ihre Situation auch sein mag, Maria hat sich daran gewöhnt, sich nur das Nötigste leisten zu können. „Und wenn es sich einmal gar nicht ausgeht, backe ich mir das Brot einfach selber. Ich sehe das sehr positiv, dass ich es kann“, ist sie nicht vollkommen niedergeschlagen.

Hoffnung findet sie auch darin, ausgestoßene oder verletzte Katzen, die sie vom Tierschutzverein Mödling bekommt, bei sich aufzunehmen. Denn Tierschutz ist der Pensionistin ein sehr großes Anliegen und für die Kosten von Spitalsbehandlungen muss sie nicht selber aufkommen. „Wenn es mir besser geht, werde ich mir wieder eine Katze holen“, blickt sie in die Zukunft.