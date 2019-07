Jedes Jahr landen Tausende Tonnen Müll nicht nur in den Containern und Müllkübeln der 51 ASFINAG Rastplätze und 87 Raststationen entlang der Autobahnen und Schnellstraßen, sondern leider auch direkt auf der Strecke. Achtlos „entsorgte“ Getränkedosen und Zigaretten sind dabei aber nicht nur ein Ärgernis für Lenkerinnen und Lenker, sondern können zu gefährlichen Wurfgeschoßen werden oder zu abrupten Fahrmanövern führen.

Nichts aus dem Fenster werfen

„Gegenstände auf Fahrbahnen, und wenn es nur eine aufgewirbelte Zeitung ist, können Unfälle verursachen“, sagen die ASFINAG-Geschäftsführer Christian Ebner und Stefan Siegele und appellieren an alle Verkehrsteilnehmer an die Umwelt, aber auch bitte daran zu denken, bevor sie etwas aus dem Seitenfenster werfen.

13 Millionen Euro für Entsorgung

In ganz Österreich fielen im Vorjahr in Summe 8.700 Tonnen Müll an. Allein in Niederösterreich wog der Müllberg im Vorjahr etwa 1.700 Tonnen. Knapp ein Viertel, etwas mehr als 2.000 Tonnen österreichweit und mehr als 400 Tonnen in Niederösterreich, mussten die Mitarbeiter der ASFINAG händisch aufsammeln. Die hohen Kosten verursachen dabei eben vor allem die während der Fahrt auf die Autobahn geworfenen Gegenstände. Geschäftsführer Ebner: „Und in Summe kostete die Müllentsorgung im Vorjahr bereits mehr als 13 Millionen Euro.“

Immer mehr Müll

Bedenklich ist dabei, dass die jährlichen Müllmengen stark steigen. In ganz Österreich fielen 2017 in Summe 6.760 Tonnen Müll an, die Entsorgungskosten beliefen sich auf etwas mehr als zehn Millionen Euro. In Niederösterreich waren es 2017 knapp 1.660 Tonnen, 2018 sammelte und entsorgte die ASFINAG aber bereits wieder etwa 40 Tonnen mehr Müll. Im Burgenland fielen im Jahresvergleich 50 Tonnen mehr an (520 Tonnen 2017 und 570 Tonnen im Jahr 2018). Im Raum Wien fiel die Steigerung noch höher aus – von 14 auf 36 Tonnen.

Phänomen Mülltourismus

Auch wenn der größte Teil des Mülls ordnungsgemäß in dafür vorgesehenen Mistkübeln und Containern landet, kämpft die ASFINAG gegen den sogenannten „Mülltourismus“. „Unsere Mitarbeiter finden auf den Rast- und Parkplätzen immer wieder auch normalen Hausmüll sowie alte Autoreifen und Bauschutt“, bestätigt Abteilungsleiter Heimo Maier-Farkas diese „billige, aber illegale Variante der Müllentsorgung“. Aber auch Fahrräder, Kühlschränke, Bänke oder Türen müssen von den Mitarbeitern der Autobahnmeistereien unter großem Aufwand weggeräumt werden.

Die „Müll-Hitliste“ 2018 nach Bundesländern