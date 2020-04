Bereits letzte Woche hat die ASFINAG einige Baustellen auf Autobahnen und Schnellstraßen in Niederösterreich wieder „in Betrieb“ genommen. So ist zum Beispiel der Ausbau auf drei Fahrspuren auf der A4 Ostautobahn bereits am Wochenende vor Ostern wieder angelaufen. Die Baustelle gibt es seit Jahresbeginn, die aktuelle Spurführung bleibt derzeit aufrecht. Bei jeder Baustelle wird darauf geachtet, dass die Sicherheitsvorgaben der Bundesregierung bezüglich der Eindämmung von COVID-19 eingehalten werden. Die Bauarbeiten werden schrittweise fortgesetzt.

Ab dem kommenden Montag wird zum Beispiel im Bereich Grimmenstein bis Aspang auf der A2 Südautobahn weitergebaut. Von 23. April bis voraussichtlich Anfang August sind bei Edlitz die Auffahrt Richtung Wien sowie der Zubringer zur B54 Wechsel Bundesstraße gesperrt. Die Umleitung läuft über die Anschlussstelle Grimmenstein.

Ebenfalls auf der A4, im Bereich des Knotens Schwechat, läuft die Baustelle zur Sanierung von Fahrbahnübergängen wieder an. Alle Fahrspuren sind tagsüber offen, dafür wird jeweils eine Spur auf der anderen Richtungsfahrbahn geführt. Neu ist, dass in der Nacht von Freitag, 17. April, auf Samstag, 18. April zwischen 22 und längstens 6 Uhr die neue Verkehrsführung eingerichtet wird. Ab Samstag, 18. April wird in Fahrtrichtung Wien der Verkehr links und rechts an der Baustelle vorbeigeführt. Wichtig zu beachten: In dieser Verkehrsphase sind beide Fahrspuren 3,25 Meter breit und damit ausreichend breit für Pkw und Lkw. Auf der linken Fahrspur gelangt man nach Wien und auf die S1 Außenring Schnellstraße. Auf der rechten Spur gelangt man nur auf die S1, aber nicht nach Wien.