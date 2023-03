Roggendorf, der „Rastplatz der Zukunft“

Werbung

Unser neuer Rastplatz wird in vielerlei Hinsicht zukunftsweisend. So wird die Infrastrukturzelle zu 100 Prozent mit grünem Strom versorgt. Und erstmals gibt es auf einem ASFINAG-Parkplatz E-Ladeeinrichtungen. Die ASFINAG garantiert eine flächendeckende Versorgung mit Ladestationen mindestens alle 25 Kilometer bis zum Jahr 2030. ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl

Die Anlage (in Fahrtrichtung Salzburg) wurde 2006 eröffnet und zählt mit jährlich mehr als 600.000 Besucherinnen/Besuchern zu einem der am stärksten frequentierten ASFINAG-Rastplätze. Die Generalerneuerung erfolgt nun in Verbindung mit der Gestaltung zum „Rastplatz der Zukunft“.

19 Millionen Euro investiert die ASFINAG in dieses zukunftsweisende Rastkonzept. Erstmals errichtet der Autobahnbetreiber E-Lademöglichkeiten auf einem von ihm betriebenen Rastareal. In Roggendorf werden Powercharger-Einrichtungen für Pkw und Schnelllade- und Overnight-Ladevorrichtungen für Lkw zur Verfügung stehen. Eine weitere Premiere ist ein Camper-Truck-Stop inklusive der benötigten Ver- und Entsorgungsinfrastruktur.

„Als modernder und verantwortungsbewusster Mobilitätspartner errichtet die ASFINAG den Rastplatz der Zukunft nach einer Vielzahl ökologischer Qualitätskriterien“, wird betont. So versorgen mehr als 260 Photovoltaikpaneele die Infrastrukturzeile mit grünem Strom und die Flugdachkonstruktion wird aus heimischen Hölzern angefertigt sowie in ihrem gesamten Ausmaß begrünt.

Unser Ziel ist es, das aktuelle Angebot von 57 gut ausgestatteten ASFINAG-Rastplätzen weiter auszubauen. Dafür investieren wir bis 2040 pro Jahr mehr als 40 Millionen Euro!“ ASFINAG-Vorstand Josef Fiala

Feierlicher Spatensich für neuen ASFINAG-Rastplatz. Foto: ASFINAG

Eine moderne Gastrozeile mit Drive-in, ein Kinderspielplatz sowie ein Fitnessparcours und eine Hundeauslaufzone runden das Angebot ebenso ab wie die bereits zum Standard gehörenden Sicherheitseinrichtungen, Trinkbrunnen sowie die moderne Sanitärinfrastruktur.