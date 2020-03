Unter Einhaltung hoher Hygienestandards an den Rastplätzen stellt die Asfinag in dieser herausfordernden Zeit somit mehr als 98 Prozent aller Lkw-Stellplätze bereit. Selbstverständlich haben auch alle Rastplätze – sowohl für Pkw- als auch Lkw-Lenker – offen. Die Asfinag bietet auf allen Streckenabschnitten der Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich freie Parkplätze für jene Lkw-Fahrerinnen und –Fahrer an, die derzeit mit der Aufrechterhaltung der Lieferketten einen großen Beitrag leisten.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Versorgung in Österreich gut aufrechterhalten wird. Wir sind in enger Abstimmung mit unseren Nachbarländern und beobachten die Situation auch an den Grenzübergängen genau. Sollte sich weiterer Handlungsbedarf ergeben, können wir rasch Maßnahmen setzen“, sagt die zuständige Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. „Für all jene, die aktuell noch unterwegs sein müssen, schaffen wir die Voraussetzungen. Das ist mir besonders mit Blick auf die Lkw-Lenkerinnen und -Lenker ein Anliegen. Diese leisten einen zentralen Beitrag in der aktuellen Krise. Dafür werden auch weiterhin alle Rastplätze und Versorgungsstationen unter höchsten hygienischen Standards offengehalten.“

Den Verkehr weiterhin 24 Stunden im Blick

Die Mitarbeiter der Afinag sind österreichweit unverändert 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Einsatz. Das garantiert, dass jeder Einzelne sowie der entscheidende Güterverkehr sicher unterwegs sind und Lieferketten aufrecht bleiben.

„Wir konzentrieren uns zu 100 Prozent auf die Aufrechterhaltung einer jederzeit funktionstüchtigen Autobahn-Infrastruktur für die Menschen und den Wirtschaftsstandort. Insbesondere, um die Versorgungssicherheit durch den Güterverkehr zu gewährleisten“, so die Asfinag-Vorstände Josef Fiala und Hartwig Hufnagl.

Autobahnmeistereien einsatzbereit

Auch in den österreichweit 42 Autobahnmeistereien stehen die Mitarbeitenden rund um die Uhr im Dienst, um bei Unfällen oder sonstigen Ereignissen rasch auf der Strecke einzugreifen. Das bedeutet: Für alle Autobahnmeistereien ist ein durchgehender Streckenkontrolldienst gewährleistet. Garantiert ist dabei auch der sofort mögliche Volleinsatz bei Wintereinbrüchen wie aktuell gestern und heute Nacht auf der A2 Südautobahn bei Unterwald. Bei knapp 15 Zentimeter Neuschnee stand die Winterdienstflotte einsatzbereit.