Der Tod einer 49-jährigen Krankenpflegerin am Klinikum Zwettl nach einer Corona-Impfung mit AstraZeneca hat weite Kreise gezogen. Der Fall, über den die NÖN als erstes Medium berichtete, hatte international für Aufsehen gesorgt. Die Niederösterreicherin war infolge einer schweren Gerinnungsstörung gestorben. Eine Kollegin von ihr wurde mit einer Lungenembolie stationär aufgenommen.

Seither wird versucht herauszufinden, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Tod der Frau gibt.

Nachdem in Skandinavien ähnliche Fälle von Gerinnungsstörungen bekannt wurden, wurde zuerst in Dänemark und Norwegen, später auch in den Niederlanden, Island, Bulgarien und Irland die Impfung mit AstraZeneca bis auf Weiteres ausgesetzt. Zuletzt entschieden sich auch Italien, Frankreich und Deutschland dazu. In Österreich hält man an dem Vakzin fest. Nur die Charge, aus der der Impfstoff in Zwettl stammte, wurde aus dem Verkehr gezogen.

Bund und Experten verteidigen Impfung

„Der Nutzen der zugelassenen und verfügbaren Corona-Impfungen ist eindeutig belegt“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Das Weiterführen der Impf-Aktion sei wichtig und rette täglich Menschenleben. Durch die Impfung bekomme man einen individuellen Krankheitsschutz und muss sich nicht sorgen, zu erkranken, lautete die Stellungnahme nach einer Lage-Besprechung des Gesundheitsministeriums mit Experten und Gesundheitslandesräten.

Betont wird auch von vielen Seiten, dass es bislang keine Hinweise darauf gebe, dass die Fälle von Blutgerinnseln durch die Impfung mit AstraZenenca verursacht wurden. Diese Information kommt etwa von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA). Die WHO hat sich der Einschätzung angeschlossen. Herwig Kollaritsch, Epidemiologe und Mitglied des nationalen Impfgremiums, erklärte etwa, dass es in ganz Europa mit fünf Millionen Geimpften bisher nur bei 30 Personen derartige Ereignisse gegeben habe.

Vom Hersteller AstraZeneca wurde erklärt, dass nach einer Impfung mit dem Vakzin bisher 15 Fälle einer tiefen Venenthrombose und 22 Fälle einer Lungenembolie gemeldet worden sind, was vergleichbar mit anderen zugelassenen Covid-19-Impfstoffen sei. Zu 100 Prozent ausgeschlossen werden könne ein Zusammenhang aber nicht. Gespannt wartet man daher auf das Obduktions-Ergebnis der 49-Jährigen. Erwartet wird das, wie das AKH und das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) meldet, im Laufe der Woche.