Mangelnde Händehygiene: Jährlich sterben Tausende an Krankenhauskeimen

Der heutige 5. Mai ist der Internationale Tag der Händehygiene. Gleich vorweg: Nein, er ist nicht nur für weniger entwickelte Staaten, sondern auch für Österreich relevant. Warum? Weil hierzulande jährlich rund 4.500 bis 5.000 Patientinnen und Patienten an bakteriellen Infektionen mit Krankenhauskeimen, die wohl durch die richtige Händedesinfektion im Spital hätten verhindert werden können, sterben. Diese sogenannten nosokomialen Infektionen zeigen sich beispielsweise in Form von Harnwegsinfektionen, Blutvergiftungen, postoperative Wundinfektionen oder Lungenentzündungen.

Die Zahlen basieren auf Schätzungen, da es in Österreich derzeit nicht verpflichtend ist, solche Infektionen zu dokumentieren. Folglich wird bei vielen Verstorbenen als Todesursache auch nicht der Krankenhauskeim, sondern ein anderer Grund angegeben.

Die Anzahl an Menschen, die sich in Österreich im Zuge von Diagnostiken oder Therapien in Gesundheitseinrichtungen mit Erregern infizieren, wird sogar auf 95.000 pro Jahr geschätzt. Ursache für Infektionen dieser Art ist meistens mangelhafte Hygiene. Organisatorische oder strukturelle Umstände wie Personalmangel und Zeitdruck können dazu führen, dass präventive Maßnahmen nicht eingehalten werden.

„Viel Luft nach oben“ in Österreich

Die Dr. Ignaz Semmelweis Gesellschaft (Semmelweis Foundation) nimmt den 5. Mai daher zum Anlass, um auf mangelnde Händehygiene aufmerksam zu machen und betont, dass eine Behandlung mit desinfizierten Händen ein Menschenrecht ist. Allerdings kam die Studie „Hand hygiene complance among healthcare workers before and during the COVID-19 pandemic” zu dem Schluss, dass sich die Situation im Spitalsalltag, trotz verschärfter Hygienevorschriften während der Corona-Pandemie, im Vergleich zur Zeit davor messbar verschlechtert habe.

„In Österreich ist der Hygienestandard hoch, aber es gibt noch sehr viel Luft nach oben“, sagt Johannes Culen, Generalsekretär der Semmelweis Foundation. Wichtig sei die Bereitschaft des Krankenhauspersonals, sich die Hände zu desinfizieren - zum Beispiel vor und nach dem Kontakt mit Patientinnen und Patienten oder nach dem Berühren von oft angegriffenen Oberflächen wie Türschnallen. Auch Besucherinnen und Besucher könnten durch Händedesinfektion viel bewirken. Ein Positivbeispiel für funktionierendes Hygienemanagment ist für Culen das Landesklinikum Wiener Neustadt unter der Leitung von Ojan Assadian. „Das Team steht stark dahinter, das Spital ist ein Lichtblick“, erklärt er.

Multiresistente Keime werden ein zunehmendes Problem

Am Internationalen Tag der Händehygiene, der vor 14 Jahren von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen worden ist, geht es aber um mehr als um korrektes Händewaschen und Desinfizieren. „Die Thematik der multiresistenten Keime nimmt zu. Es ist eine Art stille Pandemie, mit der wir zu kämpfen haben“, spricht Culen ein großes Problem an. Die Verbreitung von antibiotikaresistenten Bakterien führt dazu, dass einige Infektionen nicht mehr angemessen behandelt werden können. Dadurch kommt es nach harmlosen Eingriffen manchmal zu schweren Erkrankungen.

Wenn sich eine Wunde zum Beispiel wegen einer Nachlässigkeit in der Hygiene entzündet, wird untersucht, welches Bakterium dafür verantwortlich ist und welches Antibiotikum helfen sollte. Da die Menschen im Laufe ihres Lebens aber mit vielen verschiedenen Antibiotika in Berührung kommen, bauen sie teils starke Resistenzen auf. Das vorgesehene Antibiotikum zeigt dann keine Wirkung und es muss eine Alternative gefunden werden. „Die Folgen sind, dass sich der Krankenhausaufenthalt verlängert und die Kosten steigen“, fasst Culen zusammen. „Das hätte verhindert werden können, wenn sich die Wunde nicht infiziert hätte.“

Verpflichtende Dokumentation von Krankenhausinfektionen gefordert

Um Krankenhauskeime einzudämmen, Krankenhausinfektionen besser auf den Grund gehen zu können und nicht von Schätzungen der Europäischen Gesundheitsbehörde und der WHO abhängig zu sein, fordert die Semmelweis Foundation eine österreichweit einheitliche Dokumentationspflicht der nosokomialen Infektionen, die dann auch als solche im System aufscheinen.

Damit unterstützt sie in diesem und in weiteren Punkten das Positionspapier der Plattform „Kampf gegen Krankenhauskeime“. Ihr gehören unter anderem Assadian als Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krankenhaushygiene und der NÖ Patientinnen- und Patientenanwalt, Gerald Bachinger, an. Weiters wird gefordert, die Patientinnen und Patienten aufzuklären und in den Präventionsprozess einzubeziehen.

Aktionstag in Krankenhäusern

Die Semmelweis Foundation und die Roten Nasen Clowndoctors machen den heutigen 5. Mai übrigens zum gemeinsamen Aktionstag in Krankenhäusern in ganz Österreich. Mit einer Portion Humor wird gezeigt, wie das Spitalpersonal, die Patientinnen und Patienten sowie die Besucherinnen und Besucher mit einer richtig durchgeführten Händedesinfektion Leben retten können.

In Niederösterreich sind die Roten Nasen Clowndoctors in den Kliniken Mödling, Wiener Neustadt und St. Pölten im Einsatz.