Fünf Stationen für Corona-Patienten an NÖ Kliniken .

„Gesundheit und Sicherheit stehen für uns an erster Stelle. Steigende Infektionszahlen in ganz Österreich führen nun auch zu einem Anstieg der Patienten in den Kliniken. Wir sind in Niederösterreich für diese Situation gut vorbereitet“, erklärt LHstv Dr. Stephan Pernkopf.