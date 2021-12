Corona-Impfbusse fahren neun niederösterreichische Kasernen an

Rund 1800 Soldaten und zivile Bedienstete des Bundesheeres habe sich dazu freiwillig gemeldet und werden im Laufe des Dezembers geimpft. Der Auftakt fand am 7. Dezember beim Militärkommando in der St. Pöltner Hesser-Kaserne statt.

„Das Bundesheer steht täglich im Einsatz für die Bevölkerung in NÖ. Die Impfung ist ein wesentlicher Beitrag zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft. Es freut mich daher, dass sich so viele Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedientete impfen lassen. Die Bevölkerung in NÖ kann sich auch weiterhin auf das Bundesheer verlassen“, sagt NÖ Militärkommandant Martin Jawurek

„Das Bundesheer ist schon vor der Pandemie immer ein verlässlicher Partner gewesen. Vor allem in dieser Zeit lernten wir diese Partnerschaft noch mehr zu schätzen, erhielten auch wir Unterstützung durch Assistenzkräfte zu Beginn dieses Jahres. Ohne diese Milizangehörigen wäre die Impfkampagne in NÖ nicht so erfolgreich angelaufen, sodass bereits im Mai alle Impfwilligen Ihren Termin buchen konnten“ lobt Impfkoordinator und Notruf NÖ-Geschäftsführer Christof Constantin Chwojka. Und weiter: “Mit dieser Impfaktion können wir einen Dank zurückgeben und die Zusammenarbeit stärken.“

Im Zeitraum vom 7. bis 17. Dezember 2021 werden die neun Kasernen nun durch die Impfbusse angesteuert, bei Bedarf können auch im Jänner 2022 noch Termine organisiert werden. Eingeladen zur freiwilligen Impfung sind nicht nur jene, die sich bereits gemeldet haben, sondern ausdrücklich auch alle Angehörigen des Bundesheeres, die sich noch für eine Impfung entscheiden.

Der Impfbus des Bundesheeres in NÖ wird an folgenden Standorten noch im Dezember 2021 halten:

St. Pölten (Kommandogebäude FM Hess)

Mautern (Raab-Kaserne)

Korneuburg (Dabsch-Kaserne)

Allentsteig (Truppenübungsplatz Allentsteig)

Zwölfaxing (Burstyn-Kaserne)

Melk (Birago-Kaserne)

Langenlebarn (Fliegerhorst Brumowski)

Wr. Neustadt (Theresinaische Militärakademie)

Mistelbach (Bolfras-Kaserne)

In Garnisonen mit mehreren Kasernen (Allentsteig, Wr. Neustadt) wird ein Termin für die gesamte Garnison angeboten, es sind dann natürlich auch alle Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten der gesamten Garnison zur Impfung eingeladen.