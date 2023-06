Lebensmittelhandel weitet E-Tankstellen-Netz auf Parkplätzen aus

Auf Österreichs Straßen sind immer mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge unterwegs, die bei Stehzeiten wie beim Einkauf idealerweise auch aufgeladen werden. Daher bieten Lebensmittelkonzerne wie Hofer, Spar und Lidl auf manchen ihrer Parkplätze E-Tankstellen für Kundinnen und Kunden an. Aufgrund von DC-Ladestationen (Gleichstrom) – wie bei Hofer – sollte das in der Regel so schnell gehen, dass das Auto nach einem längeren Halt für den Wocheneinkauf wieder ausreichend geladen ist.

Hofer möchte nun sein Angebot weiter ausbauen und alle geeigneten Filialen mit E-Ladestationen ausstatten. Österreichweit sollen bis Ende 2026 mehr als 1.500 neue E-Ladepunkte auf rund 450 Parkplätzen entstehen, 400 E-Ladepunkte davon in Niederösterreich. Sie werden auf über 100 Hofer-Parkplätzen errichtet werden. Die erste neue Ladestation wurde bereits in Leoben (Steiermark) eröffnet. Davor gab es in Österreich sechs E-Tankstellen auf den Parkplätzen der Hofer-Filialen, zwei von ihnen in Niederösterreich, in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) und in Bergland bei Wieselburg (Bezirk Melk).

Die Ladepunkte der E-Ladestationen liegen mittig zwischen den Abstellflächen, um vorwärts einparken und den Einkauf im Kofferraum verstauen zu können, betont Horst Leitner, CEO von Hofer, in einer Presseaussendung. Zum Laden benötigen die Kundinnen und Kunden keine eigene Karte, da alle Hofer-Partner auch Mitglieder beim Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) sind. Somit können die Autofahrerinnen und Autofahrer die E-Ladeinfrastruktur von Hofer mit einer beliebigen Ladekarte von einem BEÖ-Unternehmen nutzen. In der Regel sind das die Landesenergieversorger.

Spar betreibt aktuell 46 E-Ladestationen in Niederösterreich

Auch Spar wird seine E-Tankstellen ausbauen. Die Lebensmittel-Handelskette bietet ihren Kundinnen und Kunden 120 entsprechende Standorte in Österreich an, bis 2025 sollen es 335, bis Ende 2028 mindestens 535 sein. In Niederösterreich sind derzeit 46 E-Ladestationen mit 118 Ladepunkten auf Spar-Parkplätzen in Betrieb. Diese Anzahl möchte man in den nächsten drei Jahren verdoppeln. Wie Hofer arbeitet auch Spar mit dem BEÖ zusammen, die Kundinnen und Kunden können mittels Ladekarte zu den Tarifen der Betreiber bezahlen. Eine Ausnahme ist Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha), denn hier wird der Strom von der Gemeinde bezahlt.

Bei Lidl stehen österreichweit 79 Ladesäulen an 78 Filial-Standorten zur Verfügung. In Niederösterreich sind es 45 Ladepunkte an 15 E-Tankstellen auf 14 Parkplätzen. Ziel des Discounters ist es, bis 2025 insgesamt zumindest jede zweite Filiale mit Parkplatz um eine E-Ladestation zu bereichern.