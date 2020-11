In der ersten Woche hat die Polizei österreichweit 102 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr ausgestellt. In der Nacht auf Samstag waren es österreichweit 39 Anzeigen – der Großteil davon betraf mit 19 Anzeigen Wien. An zweiter Stelle kommt NÖ mit 13 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen.

Das Strafausmaß setzt die jeweilige Bezirksverwaltungsbehörde fest. „Wir sehen größtenteils von Strafen ab und suchen das Gespräch. Sollte sich jemand wirklich uneinsichtig zeigen, dann erfolgt ohnehin eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde, wo der zuständige Strafreferent die Höhe der Strafe festlegt“, erklärt LPD-NÖ-Sprecher Walter Schwarzenecker.

Die Polizei hat die Möglichkeit, Organmandate auszustellen. „Da bewegen wir uns bei rund 25 Euro, etwa für das Nicht-Tragen des Mund-Nasen-Schutzes oder die Nichteinhaltung des Mindestabstandes. Aber auch das wird äußerst selten angewandt, wir setzen auf das Gespräch.“