ÖGK: Die gesündesten 157 Betriebe in Niederösterreich

2023: Ein Jahr voller BGF-Rekorde

Seit der Gründung des Österreichischen Netzwerks für Betriebliche Gesundheitsförderung im Jahr 2000 freut sich das Erfolgsprogramm laufend über Rekordzahlen – sei es an neuen Betrieben oder an jenen, die BGF bereits jahrelang nachhaltig umsetzen. Auch 2023 besteht Grund zum Feiern, denn mittlerweile erreicht das BGF-Angebot der ÖGK 665.632 Mitarbeitende in Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen in Österreich.

In Niederösterreich erhielten heuer insgesamt 157 Betriebe das BGF-Gütesiegel, welches sie nun bis 2025 als Auszeichnung für ihren erfolgreichen Einsatz der Gesundheitsförderung im Betrieb tragen dürfen.

Die Entwicklungen der Arbeitswelt brachten in den letzten Jahren einige Herausforderungen für Unternehmer mit sich – neue Arbeitszeitmodelle, hybrides Arbeiten und Fachkräftemangel veränderten und verändern die Berufswelt. Norbert Fidler und Robert Leitner, Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK in Niederösterreich, erklären: „BGF unterstützt Betriebe dabei, durch gesundheitsförderliche Maßnahmen die Arbeitsmotivation und Produktivität zu steigern. Das Betriebsklima und Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte verbessern sich, Krankenstände und Fluktuation sinken. Ein Erfolgsmodell, das aktueller ist denn je.“

„Das zeigt das Potenzial der Betrieblichen Gesundheitsförderung: Der Trend, stärker auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und auf die Ressourcen des Betriebes zu achten, führt zu einem nachhaltigen Umdenken bei Führungskräften und einem verbesserten Teamgefühl bei den Mitarbeitenden. Genau dieser Mut zur Veränderung zeichnet die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von morgen aus“, betont ÖGK-Obmann Matthias Krenn.

Rund 70 Betriebe mehr als im Vorjahr

Etwa 70 Betriebe mehr als im Vorjahr haben sich dieser Herausforderung für mehr Gesundheit gestellt. Die ÖGK setzt auf maßgeschneiderte Konzepte, angepasst an die Größe des Betriebs und die Branche. Der gemeinsame Nenner bleibt die Gesundheitsförderung als nachhaltiger Teil der Unternehmenskultur: mehr Motivation und Zufriedenheit, optimierte Kommunikationsstrukturen, Weiterbildungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung sowie ein harmonisches Miteinander. Die Wichtigkeit dieser Themen bestätigt sich, nach 23 Jahren Betrieblicher Gesundheitsförderung, immer mehr im Arbeitsalltag.

Das freut auch Gudrun Braunegger-Kallinger vom FGÖ: „Alle Ausgezeichneten können besonders stolz sein: auf sich, auf ihre Leistung und auf die Menschen, die hinter diesem Projekt stehen. Denn es ist ein langfristiges Investment in die Zukunft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Betriebe. Wir freuen uns, dass die Nachfrage nach Betrieblicher Gesundheitsförderung kontinuierlich steigt.“

Johannes Rauch, Bundesminister für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz, ergänzt: „Die Betriebliche Gesundheitsförderung leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr gesundheitlicher Chancengerechtigkeit, was mir ein besonderes Anliegen ist. Ich möchte mich insbesondere bei den auszuzeichnenden Betrieben für ihr Engagement im Sinne der Gesundheit und des Wohlbefindens ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken. Sie zeigen uns, dass Gesundheit und Wirtschaft nicht konkurrieren, sondern einander stützen. Wer Betriebliche Gesundheitsförderung macht, ist Vordenkerin/Vordenker.“

Gütesiegel für alle? Qualität braucht System

Betriebe, die eine gesunde Unternehmenskultur leben und die BGF-Qualitätskriterien erfüllen, können ein BGF-Gütesiegel beantragen. Dieses wird auf jeweils drei Jahre vergeben. Die ÖGK unterstützt Betriebe aller Größen mit verschiedensten Leistungen auf dem Weg zur Zertifizierung und auch langfristig bei der Implementierung von BGF in den Unternehmensalltag. Die Teilnahme am Programm der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist kostenlos und freiwillig.

Gefeiert wurde mit den niederösterreichischen BGF-Betrieben a im Cityhotel Design & Classic in St. Pölten, begrüßt und ausgezeichnet durch ÖGK-Arbeitgeber-Obmann Matthias Krenn und Gudrun Braunegger-Kallinger, Gesundheitsreferentin des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ)

www.gesundheitskasse.at/bgf

Gütesiegelbetriebe 2023-2025

Bezirk Amstetten:

Auer Wasser und Wärme GmbH, 3. Wiederverleihung

Gemeinde Dienstleistungsverband Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben, 3. Wiederverleihung

IVM Innovatives Versicherungsmanagement GmbH, 3. Wiederverleihung

SCHNITT team Corinna Huber e U., 3. Wiederverleihung

Umdasch Group AG - Standort Amstetten, 2. Wiederverleihung

ZMK Metallbau GmbH, 2. Wiederverleihung

Bäuerliche Schlachtgemeinschaft Oberes Ybbstal reg.Gen.m.b.H., 1. Wiederverleihung

Haarschneider - mein Friseur im Mostviertel, 1. Wiederverleihung

IFE Aufbereitungstechnik GmbH, 1. Wiederverleihung

Irene Strasser, 1. Wiederverleihung

IT-Management & Coaching GmbH, 1. Wiederverleihung

Seisenbacher GmbH, 1. Wiederverleihung

Arbeitsgemeinschaft Sozialdienst Mostviertel, Erstverleihung

Bezirk Baden:

Raiffeisenbank Region Baden eGen, 3. Wiederverleihung

Elektro Andreas Döller, 2. Wiederverleihung

Rudolf Parzl e.U., 2. Wiederverleihung

Skapa Recycling GmbH, 2. Wiederverleihung

Tischlerei Miedl, 2. Wiederverleihung

Andreas Lechner KG, 1. Wiederverleihung

BIMA Bau Ges.m.b.H., 1. Wiederverleihung

emotion banking GmbH, 1. Wiederverleihung

Seibersdorfer Bettfedern- und Daunenfabrik GmbH, 1. Wiederverleihung

Tischlerei Karl Friedl GmbH, 1. Wiederverleihung

ADEG Reisenberg - Schmutterer GmbH, Erstverleihung

CHWALA Blumen, Erstverleihung

College Garden Hotels GmbH, Erstverleihung

Erich Marker Gesellschaft m.b.H & Co KG, Erstverleihung

Katholische Hochschule ITI, Erstverleihung

KuLi - Kultur Literatur Bücher Papier Mag Doris Lechner, Erstverleihung

Unternehmens- & Steuerberatung Mag Michael Waclik, Erstverleihung

Wilhelm Grillo Gesellschaft m.b.H und Metallschmelze Tattendorf Gesellschaft m.b.H., Erstverleihung.

Bezirk Bruck/Leitha:

SKW Schwechater Kabelwerke GmbH, 2. Wiederverleihung

Marien-Apotheke Gramatneusiedl, Erstverleihung

PVZ-Schwechat Grubmüller, Ruttner & Partner Allgemeinmedizin GmbH, Erstverleihung

Bezirk Gänserndorf,Zehetbauer Fertigrasen GmbH & Co KG, 2. Wiederverleihung. Rettig-Strauss Rechtsanwalts GmbH, Erstverleihung

Bezirk Gmünd:

Asma GmbH, 2. Wiederverleihung

Hödl amKurs GmbH, 1. Wiederverleihung

Bezirk Hollabrunn,Salon Hair & More, 3. Wiederverleihung

G.G Buchbinderei Gesellschaft m.b.H., 1. Wiederverleihung

LUNA-Frauenbeschäftigungsprojekt Hollabrunn, 1. Wiederverleihung

Redl GmbH, 1. Wiederverleihung

Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft Roseldorf, 1. Wiederverleihung. Verein Kulturlandschaft Schmidatal, 1. Wiederverleihung

Bezirk Horn:

BMW Vertragshändler Dallamassl GmbH, Erstverleihung

Bezirk Korneuburg:

Audio Exklusiv GmbH, 3. Wiederverleihung

König Sonnenschutz GmbH, 3. Wiederverleihung

Lehner, Baumgartner & Partner Steuerberatung GmbH & Co KG - DIE Wirtschaftstreuhänder, 3. Wiederverleihung

CULUMNATURA® Wilhelm Luger GmbH, 2. Wiederverleihung

HAVI Logistics G.m.b.H., 1. Wiederverleihung

Windkraft Simonsfeld AG, 1. Wiederverleihung

Bezirk Krems:

Österreichische Bundesforste AG, Forstbetrieb Waldviertel-Voralpen,4. Wiederverleihung

Baumeister Ing Hermann Lechner GmbH, 2. Wiederverleihung

MBIT Solutions GmbH, 2. Wiederverleihung

Stastny Friseur und Fußpflege, 2. Wiederverleihung

Denzel Krems GmbH (vormals Jürgen Auer GmbH & Co KG), 1. Wiederverleihung

ECA Schreiner und Stiefler Steuerberatung GmbH, 1. Wiederverleihung

Sparkasse Langenlois, 1. Wiederverleihung

Verein gegen Wohnungslosigkeit, 1. Wiederverleihung

Winzer Krems eG, 1. Wiederverleihung

Domäne Wachau eGen(mbH), Erstverleihung

Bezirk Lilienfeld:

INDAT GmbH, 2. Wiederverleihung

Hair & Beauty Priska Kunz, 1. Wiederverleihung

Metallbau Jansch Matthias Schlossermeister, 1. Wiederverleihung

Bezirk Melk:

Kerschner Wohndesign GmbH,4. Wiederverleihung

Ortner GmbH, 3. Wiederverleihung

Le Figaro Gartner e U., 2. Wiederverleihung

Steinkogler – Stiegen / Geländer / Vollholzhäuser, 2. Wiederverleihung

Geyrecker Schuhe & Orthopädie, 1. Wiederverleihung

Hörmann Orthopädie Schuh & Technik, 1. Wiederverleihung

SCHUSTER GmbH, 1. Wiederverleihung

Gugler GmbH, Erstverleihung

Bezirk Mistelbach:

Salon Madiva, 2. Wiederverleihung

J Stöger OG, 1. Wiederverleihung

Mutti - Landgasthof Aprea, Erstverleihung

SPL Tele GmbH & Co KG, Erstverleihung

Bezirk Mödling:

Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen.,4. Wiederverleihung

REWE International AG, Zentralfirmen und Zentralen der Handelsfirmen, 3. Wiederverleihung

Autodienst Gerald Seper e.U KFZ-Werkstätte und Autohandel, 2. Wiederverleihung

NOVOMATIC AG - Headquarter Gumpoldskirchen, 2. Wiederverleihung

Sulzer Austria GmbH, 2. Wiederverleihung

ADMIRAL Österreich, 1. Wiederverleihung

Grünzweig Automobil GmbH, 1. Wiederverleihung

pro electric Elektrotechnik GmbH, 1. Wiederverleihung

Tierärztliche Ordination Dr med vet Astrid Nagl & Team, 1. Wiederverleihung

CellCube Enerox GmbH, Erstverleihung

Exclusive Networks Austria GmbH, Erstverleihung

IKEA Austria , Erstverleihung

Wiener Tierschutzhaus Betriebsgesellschaft mbH, Erstverleihung

Bezirk Neunkirchen:

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft NEUNKIRCHEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 3. Wiederverleihung

Dr med univ Karin Aigner, MSc, 2. Wiederverleihung

SBM Schoeller-Bleckmann Medizintechnik GmbH, 2. Wiederverleihung

Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology GmbH, 2. Wiederverleihung

Bürger GmbH, 1. Wiederverleihung

Fahrschule Steig Ein Bettina Gansterer, 1. Wiederverleihung

Fahrzeugtechnik Koglbauer GmbH, Erstverleihung

Bezirk Scheibbs:

Weichberger Gesellschaft m.b.H - Zentrale, 3. Wiederverleihung

Kamm & Schere, Andrea Brunner, 2. Wiederverleihung

ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges.m.b.H - Filiale Purgstall, 2. Wiederverleihung

Autohaus Purgstall GmbH, 1. Wiederverleihung

CHARLY Design Company GmbH, 1. Wiederverleihung

Esperanza - Zentrum für tierunterstützte Pädagogik, 1. Wiederverleihung

ZKW Group GmbH, 1. Wiederverleihung

ZKW Lichtsysteme GmbH, 1. Wiederverleihung

Eisenmarkt Fabris GmbH, Erstverleihung

Bezirk St. Pölten:

Mein Hörstudio MH GmbH, 3. Wiederverleihung

SPAR Österreichische Warenhandels-AG, Zentrale St Pölten, 3. Wiederverleihung

Emmausgemeinschaft St Pölten, 2. Wiederverleihung

Schebesta Wirtschaftstreuhand Steuerberatung GmbH, 2. Wiederverleihung

Taxizentrale Franziska Rittner Rittner Taxi GmbH & Co KG, 2. Wiederverleihung

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich, 1. Wiederverleihung

Maschinenring St Pölten, 1. Wiederverleihung

Fachhochschule St Pölten GmbH, Erstverleihung

Flieger-Gastro GmbH, Erstverleihung

Bezirk St. Pölten-Land:

Österreichische Bundesforste AG, Forstbetrieb Wienerwald, 4. Wiederverleihung

Neulengbacher Kommunalservice GmbH, 3. Wiederverleihung

Brosenbauer-Grünbichler GmbH, 2. Wiederverleihung

EPS Electric Power Systems GmbH, 2. Wiederverleihung

PhysCon Ziviltechniker Gesellschaft m.b.H., 2. Wiederverleihung

Schneeweiß SteuerberatungsGmbH, 2. Wiederverleihung

Autohaus Josef Mann GmbH, 1. Wiederverleihung

dormakaba Austria GmbH, 1. Wiederverleihung

Grassmann GmbH, 1. Wiederverleihung

Zukunftsschmiede Voggeneder GmbH, 1. Wiederverleihung

Abwasserverband Anzbach-Laabental, Erstverleihung

Casa dei Bambini - Montessori Kinderhaus, Erstverleihung

Bezirk Tulln:

Rettet das Kind NÖ, 3. Wiederverleihung

Holz- und Baustoffhandel Hannes Bayerl, 1. Wiederverleihung

VKF Renzel GmbH, 1. Wiederverleihung

Haustechnik Wimmer GmbH, Erstverleihung

Kinderkrippe Schneckenhaus Kierling, Erstverleihung

Montessori Dorfschule MuWi, Erstverleihung

Weber Gesellschaft m.b.H., Erstverleihung

Bezirk Waidhofen/Thaya:

Göttinger GmbH, 2. Wiederverleihung

PUMPENoase Handels GmbH, 2. Wiederverleihung

JFGH Raabs ErrichtungsgmbH, JUFA Hotel Waldviertel***, Erstverleihung

Raiffeisenbank Vitis eGen, Erstverleihung

Wellnessoase Thayatal-Raabs GmbH, Erstverleihung

Bezirk Wr Neustadt:

Figaro Franz Richtar, 2. Wiederverleihung

Bösendorfer Klavierfabrik GmbH, 2. Wiederverleihung

RGE GmbH, 2. Wiederverleihung

Verein "Mit Kindern wachsen", 2. Wiederverleihung

Cosma Engineering Europe GmbH, 1. Wiederverleihung

Phönix Wiener Neustadt Verein für Arbeits- und Beschäftigungsinitiativen, 1. Wiederverleihung

Vivea Bad Schönau GmbH Zum Landsknecht, 1. Wiederverleihung

Business Data Solutions GmbH, Erstverleihung

Die*Sternengärten, Erstverleihung

Gesundheitsresort Königsberg GmbH, Erstverleihung

IAG Prüfstandstechnik GmbH, Erstverleihung

Konditorei Beiglböck, Erstverleihung

PREIS GmbH, Erstverleihung

SKA-Felbring - Rehabilitationszentrum der PVA, Erstverleihung

Vivea Gesundheitshotel Bad Schönau „Zur Quelle“, Erstverleihung

Bezirk Zwettl:

Hermann Neulinger GmbH, 3. Wiederverleihung

Farben Maurer GmbH & Co KG, 2. Wiederverleihung

SONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft mbH, 2. Wiederverleihung

Privatbrauerei Zwettl, Erstverleihung