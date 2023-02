Hilfe für die Türkei: Bundesheer und Zivile fliegen ins Erdbebengebiet .

Dienstagabend, Flughafen Schwechat: Abflug in das Erdbebengebiet in die Türkei. An Board: 72 Soldaten des AFDUR-Kontingents des Bundesheers, Hundeführer und Rettungshunde, Bergretter und Feuerwehrmitglieder.