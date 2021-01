Noch am Donnerstag vergangener Woche, dem letzten Tag des Jahres, starteten in Tulln nur Stunden nach dem Beben 25 Lkw-Züge der Feuerwehr in das Krisengebiet. Sie transportierten unter anderem 82 Wohncontainer, 500 Feldbetten sowie Zeltheizungen ins Krisengebiet. NÖN.at hatte aktuell berichtet:

Nach schwerem Erdbeben Feuerwehren aus Niederösterreich helfen in Kroatien

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden dann weitere fünf Container nachgeliefert, insgesamt stehen also nun 87 Container aus Niederösterreich für die Menschen in den betroffenen Gebieten zur Verfügung. Sie können mit jeweils zwei bis vier Betten bestückt werden.

Damit wird umgehend jenen Menschen geholfen, die seit dem Erdbeben kein Dach mehr über dem Kopf haben. Mehr als 1.000 Gebäude im Gebiet der Städte Petrinja, Sisak und Glina sind komplett zerstört worden, mindestens so viele sind stark beschädigt.

Angefordert worden war der Hilfseinsatz vom österreichischen Innenministerium, die Koordination erfolgte über den Landesführungsstab der Feuerwehr in Tulln – unter der Leitung des Neunkirchner Bezirksfeuerwehrkommandanten Josef Huber.

Die Hilfsmannschaften aus Niederösterreich bestanden aus rund 100 Feuerwehr-Mitgliedern aus ganz Niederösterreich. Sie mussten sich vorab einem Coronatest unterziehen und wurden für den Eigenschutz von einem Notarztteam mit Feuerwehrsanitätern begleitet.

Der Einsatz ist bereits beendet

Der Einsatz selbst verlief schnell und problemlos, wie Franz Resperger, der Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, bestätigt: „An der kroatischen Grenze wurden die Kameraden bereits von der dortigen Polizei erwartet, die den Hilfszug dann bis ins Krisengebiet eskortiert hat, es hat überhaupt keine Verzögerungen gegeben.“

Nach dem Abladen der Hilfsgeräte wurde auch gleich wieder die Rückreise angetreten. Auch Vor-Ort-Kommandant Josef Huber zeigt sich zufrieden: „Die Zusammenarbeit mit den Kollegen hat auf Zuruf und perfekt funktioniert. Die Feuerwehr hat eindrucksvoll ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt.“ Huber lobt auch die gute und vor allem schnelle Zusammenarbeit mit den kroatischen Behörden.

„Wir sind innerhalb weniger Stunden in der Lage, auch Großtransporte ins Ausland zu organisieren.“Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner verweist auf die langjährige Erfahrung des NÖ Landesfeuerwehrverbandes mit Auslandseinsätzen: „Das betrifft nicht nur die Unterstützung mit Einsatzpersonal und modernster technischer Ausrüstung bei Unwetterkatastrophen, sondern auch logistische Hilfestellung. Wir sind innerhalb weniger Stunden in der Lage, auch Großtransporte ins Ausland zu organisieren. Das haben wir bereits in den vergangenen Jahren mehrmals bewiesen. Wie bei der Eiskatastrophe in Slowenien oder dem Jahrhunderthochwasser in Bosnien.“

Bezahlt wird der Hilfseinsatz übrigens gemäß eines internationalen Hilfsmechanismus von der österreichischen Bundesregierung. Die gelieferten Container, Feldbetten und Zeltheizungen verbleiben so lange in der Krisenregion, wie sie dort gebraucht werden.