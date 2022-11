NÖ FF-Mitglieder für Waldbrandeinsatz in Bordeaux geehrt

Werbung

Die Dankbarkeit für den Einsatz war nicht nur bei der örtlichen Bevölkerung, sondern auch in der Politik groß. Den engagierten Einsatzkräften wurde am 28. November zum Dank das Katastrophenverdienstzeichen des ÖBFV verliehen. Bei den Ehrungen waren neben Innenminister Gerhard Karner, dem zweiten Landtagspräsidenten Karl Moser und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner auch Major Francoise Bortolotti und Oberstabsbootsmann Andreas Boussemart als Vertreter der französischen Botschaft zu Gast im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum.

Innenminister Karner betonte, dass Niederösterreich dank der zahlreichen engagierten Mitglieder über ein schlagkräftiges Feuerwehrwesen, das fast ausschließlich auf Freiwilligkeit basiert verfügt. „Es macht mich stolz, wenn ich als Niederösterreicher in Brüssel unterwegs bin und wie zuletzt von meinem französischen Kollegen Dankesworte für die Leistungen der NÖ Feuerwehren im Hilfseinsatz in Bordeaux entgegennehmen darf. Danke an alle Feuerwehrmitglieder für euer Engagement und eure Bereitschaft euren Mitmenschen ehrenamtlich zu jeder Zeit Hilfe zu leisten“, so Karner. „Wir leben in einem der sichersten Länder weltweit. Trotz Krisen hält die österreichische Bevölkerung zusammen und ist bereit zur Sicherheit beizutragen. Denn nur gemeinsam können wir diese Krisen bewältigen.“

„Das Land Niederösterreich ist starker Partner der Feuerwehren und wird dies, gemeinsam mit den Gemeinden auch in Zukunft bleiben. Dank der Freiwilligen Feuerwehrmitglieder können wir diesen hohen Sicherheitsstandard in Niederösterreich schaffen, den wir brauchen. Darum werden wir trotz der der wirtschaftlichen Situation nicht schauen, ob wir den Gürtel enger schnallen müssen, sondern wie wir die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam bewältigen können“, so der zweite Landtagspräsident Karl Moser. „Die Feuerwehren können weiterhin auf die Unterstützung des Landes Niederösterreich zählen.“

Auch Landesfeuerwehrkommandant Fahrafellner ist stolz auf die Motivation der Feuerwehrmitglieder. Außerdem dankte er den Ehrengästen: „Danke Herr Karner, dass Sie den Feuerwehren als Innenminister jederzeit zur Seite stehen. Herr Moser, ich danke auch Ihnen für die tolle Zusammenarbeit mit dem Land NÖ. Ich möchte mich außerdem für die Gastfreundschaft der örtlichen Bevölkerung in Frankreich bedanken. Wenn benötigt, werden wir auch in Zukunft bei Katastropheneinsätzen aushelfen“, so Fahrafellner.