Serkan Ergen: Für Frontex im Einsatz

Seit einer Woche ist Polizist Serkan Ergen (36) aus St. Pölten am Flughafen Rom stationiert. Im Rahmen eines Frontex-Einsatzes kontrolliert Ergen dort vor allem Passagiere, die von außerhalb Europas nach Italien einreisen. Der 36-Jährige hat eine Spezialausbildung zur Erkennung gefälschter Dokumente. „Diese Ausbildung ist im Ausland hoch angesehen. Schon in meiner ersten Woche sind mir einige falsche Dokumente untergekommen“, sagt der Frontex-Polizist.

Insgesamt hat Österreich rund 180 Polizistinnen und Polizisten im Auslandsdienst stehen. Im Rahmen von Frontex sind neben Serkan Ergen in Rom 38 weitere Beamte in elf Ländern im Einsatz. Zusätzlich sind 100 Polizistinnen und Polizisten bei bilateralen Einsätzen in Nordmazedonien, Serbien, Ungarn und Montenegro unterwegs.

Innenminister Gerhard Karner besuchte die Frontex-Einheit am Rande seines Arbeitstreffens mit seinem italienischen Amtskollegen Matteo Piantedosi. Am Flughafen Rom-Fiumicino hat er dabei das neue Entry-Exit-System (EES) begutachtet. EES ist ein IT-Großsystem zur automatischen Überwachung der Reisebewegungen von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen des Schengen-Raums. Dabei werden Reisepässe und Fingerprints gescannt und automatisch kontrolliert.

EES läuft derzeit am Flughafen Rom im Testbetrieb. Über den Zeitpunkt, an dem EES in allen Mitgliedsstaaten in Betrieb genommen wird, entscheidet die EU-Kommission; derzeit gibt es noch keinen Termin dafür. Sicher ist, dass es auch am Flughafen Schwechat einen Testbetrieb geben wird.

Karner betonte beim Besuch in Rom, dass „eine konsequente Kontrolle bei der Einreise eine gemeinsame und wichtige Aufgabe im Kampf gegen illegale Migration und Schlepperkriminalität“ sei.