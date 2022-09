300 junge Polizisten und Polizistinnen angelobt

Werbung

„Es ist schön, dass wir diesen Festakt heute hier im Sportzentrum Niederösterreich gemeinsam begehen können. Es ist ein Ort, wo sich vor allem unsere Athletinnen und Athleten auf Wettbewerbe vorbereiten, wenn sie so wollen, sich auf den Ernstfall vorbereiten“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dieser Ort sei daher sehr passend für diese Angelobung und Ausmusterung, weil „Sie im Rahmen ihrer Ausbildung vorbereitet werden für den Ernstfall“, sagte sie weiters.

Mikl-Leitner: "Zusammenarbeit auf Zuruf"

„Dieser Tag fällt aber in eine ganz besondere Zeit. Wir befinden uns in einer Zeit globaler Krisen“, erinnert Mikl-Leitner an den Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen. Gerade in derartigen Zeiten sei es wichtig, dass es Menschen gebe, die vorangehen, handeln und Vorbild seien. „Bei uns in Niederösterreich gibt es eine ganz wichtige Konstante, das ist unsere Sicherheitsfamilie Niederösterreich. Wo alle Einsatz- und Blaulichtorganisationen zusammenstehen und zusammenhalten. Wo die Zusammenarbeit auf Zuruf funktioniert. Die Polizei hat dabei einen ganz besonderen Stellenwert.“

Damit die „Erfolgsgeschichte Polizei“ in Niederösterreich fortgeschrieben werden könne, brauche es auch Nachwuchs. Daher bedanke sie sich bei den rund 300 Polizistinnen und Polizisten, dass sie sich für den Polizeiberuf entschieden haben.

Karner: "Danke für diese Entscheidung"

Bundesminister Gerhard Karner zum doppelten Feiertag: „Wir feiern heute zehn Jahre Landespolizeidirektion Niederösterreich und 20 Jahre Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie.“ In diesen zehn Jahren habe sich die Landespolizeidirektion gut entwickelt. Es seien große Herausforderungen, die das Innenressort beschäftigen, "daher gilt mein ganz besonderes ‚Danke‘ jenen, die heute angelobt und ausgemustert werden. Danke für diese Entscheidung.“

Zur Behördenreform sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner, dass diese in ihre Zeit als Innenministerin gefallen sei. Heute habe die Polizei eine „Struktur, die wir verschlankt haben, damit mehr Menschen vor Ort Verantwortung tragen können. "Es war eine Reform, die bis heute nachwirkt und sich positiv auf die Polizeiarbeit auswirkt."

Popp: "Wertvoller Schritt in der Sicherheitsarchitektur"

Landespolizeidirektor Franz Popp unterstrich, die Behördenreform war „ein historisch wertvoller Schritt in der Sicherheitsarchitektur. Damit sind aus 31 Behörden letztlich neun Landespolizeidirektionen geschaffen worden, die in einer schlagkräftigen, effektiven und effizienten Struktur arbeiten können.“ Den jungen Kolleginnen und Kollegen wünsche er viel Freude und Erfolg. Vor allem, dass sie von den Einsätzen gut wieder heimkommen.

Takacs: "Beruf muss zur Berufung werden"

Bundespolizeidirektor Michael Takacs meinte, Recruiting sei eine der wichtigsten Maßnahmen der heutigen Zeit. Denn als Polizei stehe man mit sehr vielen Berufssparten aus er Privatwirtschaft in Konkurrenz. „Es ist ein Beruf, aber es muss aus meiner Sicht zu einer Berufung werden.“ Man habe daher erst vor Kurzem eine Recruiting-Kampagne gestartet, um die Vorzüge des Polizeiberufes zu unterstreichen. Aktuell habe die Polizei zwar genügend Personal, müsse aber auch vorplanen.