277 neue Polizisten für Niederösterreich

„Heute ist ein schöner Tag für Niederösterreich, die Polizei und vor allem für Sie, die heute angelobt und ausgemustert werden“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrer Festrede. In Anbetracht der Pandemie oder dem Krieg in der Ukraine nehmen die Herausforderungen zu, aber „in Niederösterreich gibt es eine Konstante. Die Konstante heißt Sicherheitsfamilie Niederösterreich und eine ganz besondere Rolle hat dabei die Polizei“, sagte Mikl-Leitner.

Mikl-Leitner: "Heute wächst unsere Sicherheitsfamilie"

Niederösterreich setze bei den Rahmenbedingungen Akzente, wenn sie an die Flugeinsatzstelle Wiener Neustadt, das Sicherheitszentrum St. Pölten, die neuen Einsatztrainingszentren oder die Modernisierung von Polizeiinspektionen denke. "Heute wächst unsere Sicherheitsfamilie und Sie sorgen in unserem Land weiterhin für Sicherheit“, so die Landeshauptfrau.

Karner: "Kein einfacher Beruf, aber ein wunderschöner Beruf"

„Es ist wahrlich ein Feiertag", sagte Innenminister Gerhard Karner, "heute darf ich erstmals als Innenminister hier diesen Festakt begehen. Auch wenn wir in einem der sichersten Länder der Welt leben, gibt es große Herausforderungen“, betonte Karner und sprach drei Bereiche explizit an: Den Kampf gegen jegliche Form des Extremismus, gegen Schlepperkriminalität und gegen Cyberkriminalität. „Es ist kein einfacher Beruf, es ist ein Beruf mit hoher Verantwortung, aber es ist ein wunderschöner Beruf.“

Popp: "Mit Herz, Hirn und Hausverstand"

„Es ist ein ganz besonderer Moment, ein wahrer Freudentag“, sagte auch Landespolizeidirektor Franz Popp: „Sie sind jene 277 Kolleginnen und Kollegen, die das Bild der Polizei im Bundesland in Zukunft prägen werden.“ Der Generationenwechsel bei der Polizei sei in vollem Gange, was man auch heute sehe. Bei all den Herausforderungen, die für die jungen Polizistinnen und Polizisten zu meistern seien, sei es notwendig, mit Herz, Hirn und Hausverstand an die Sache heranzugehen.

Im Zuge der Feierlichkeiten wurden zudem zwei Polizeibedienstete für ihr couragiertes Handeln während eines Fluges geehrt. Sie haben eine Person, die im Flugzeug eine Bombendrohung aussprach, bis zur Landung festgehalten. Dafür erhielten sie heute ein Ehrenzeichen.