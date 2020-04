Nach dreiwöchigen Ausgangsbeschränkungen ist seit Montag klar: Es werden mindestens vier weitere Wochen folgen. Schrittweise soll danach die Rückkehr in die Normalität eingeleitet werden. Doch was haben die ersten Wochen des Shutdowns gebracht, wie wirkt sich die Coronakrise auf Niederösterreich aus, und was wartet auf unsere Landsleute in den nächsten Wochen? Die NÖN hat die Antworten auf diese Fragen:

2.000 Niederösterreicher haben sich infiziert, 36 sind gestorben

Seit den ersten Corona-Fällen im Bezirk Korneuburg am 29. Februar haben sich insgesamt rund 2.000 Landsleute mit dem heimtückischen Virus angesteckt. 217 Patienten müssen derzeit im Spital behandelt werden, davon 49 auf einer Intensivstation. Die guten Nachrichten: 481 sind bereits genesen. Und der Ausbruch hat sich in den vergangenen Tagen stark eingebremst. Verdoppelte sich die Zahl der Infizierten in NÖ anfangs alle fünf Tage, so sank die Zahl der Infizierten in der Vorwoche erstmals. Österreichweit gab es am Samstag erstmals sogar mehr Menschen, die wieder genesen als neu erkrankt waren. Experten sind sich aber einig: Werden die Ausgangsbeschränkungen zu bald aufgeweicht, wird die Zahl der Neuinfektionen explodieren.

Das Gesundheitssystem wurde und wird auf eine harte Probe gestellt

Das Ziel der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist vor allem, dass zu viele Menschen gleichzeitig erkranken. Schafft man das nicht, könnte nicht mehr gewährleistet werden, dass es etwa für Herzinfarkt-Patienten weiter Hilfe gibt. Aktuell gibt es in den Spitälern des Landes aber noch Reserven: 49 der 350 Intensivbetten sind derzeit von Corona-Patienten belegt. Sie werden in Schwerpunktkliniken, darunter nun auch Scheibbs, Tulln, Mödling, Stockerau und Gmünd, behandelt. Zum System-Kollaps könnte neben der Explosion an Neuinfektionen auch die Ansteckung von Ärzten und Krankenpflegepersonal führen. Seit dem Ausbruch des Virus wird daher mehr Schutzbekleidung für medizinisches Personal gefordert.

Das öffentliche Leben steht still

Von ihrem gewohnten Leben mussten sich viele Niederösterreicher Mitte März verabschieden. Seither steht fast alles still. Gasthäuser, Kaffees und Kinos bleiben leer. Auch die Kulturhäuser haben seit 18. März zu. Bis Ende Juni wird sich daran nichts ändern: Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Einige Kultur-Schaffende haben mittlerweile dafür aber neue Wege gefunden: Theater spielen digital, Museen stellen im Netz aus.

Die Arbeitslosigkeit erreichte ihren Höchststand seit 1945, die Wirtschaft schlitterte in eine Krise

Mit dem Stillstand des öffentlichen Lebens änderte sich auch die berufliche Situation vieler radikal. Mehr als eine halbe Million Österreicher waren Ende März 2020 arbeitslos gemeldet – um fast 66 Prozent mehr als im März des Vorjahres. In Niederösterreich ist der Anstieg mit plus 51 Prozent nicht ganz so dramatisch, aber auch hier gibt es aktuell mehr als 78.400 Arbeitslose. Am stärksten sind Beherbergungsbetriebe und Gastronomie (plus 139 Prozent auf 6.270 Arbeitslose) betroffen. Prekär ist die Situation aber auch für alle, die am Bau arbeiten – hier gibt es ein Plus von 86 Prozent auf 4.233 Arbeitslose. Schlimmeres konnte vorerst durch die Corona-Kurzarbeit abgefedert werden, auf die es derzeit einen starken Ansturm gibt. Für Händler brachte der Montag ein erstes leises Aufatmen: Ab 14. April sollen kleine Geschäfte sowie Garten- und Baumärkte ihre Türen wieder öffnen dürfen. Alle weiteren Geschäfte, Einkaufszentren oder Friseure folgen dann Anfang Mai – allerdings mit fortgesetzten Schutzmaßnahmen wie der Verwendung von Masken.

Verstöße gegen die Corona-Verordnung brachten 1.157 Anzeigen

Schon die vierte Woche gibt es nur mehr vier Gründe, das Haus zu verlassen: Arbeit, dringende Besorgungen, Hilfe für andere oder kurzes Luft-Schnappen. Die Niederösterreicher hielten sich bisher gut daran: „95 Prozent der Bürger verhalten sich sehr diszipliniert“, sagt Polizei-Sprecher Walter Schwarzenecker. Bisher gab es 1.157 Anzeigen im Zusammenhang mit den Corona-Verordnungen. Damit liegt NÖ im mittleren Bereich, in der Steiermark gibt es fast doppelt so viele Anzeigen, mehr sind es auch in Wien und Tirol. Auch die Zahl der Anzeigen wegen häuslicher Gewalt habe sich nicht nennenswert erhöht.

196.000 Schüler lernen zu Hause

Die 196.000 Schüler Niederösterreichs lernen nun die vierte Woche von zu Hause aus – bis mindestens Mitte Mai wird das auch so weitergehen. Laut einer Umfrage der Landesschülervertretung stellen die Schüler dem Home Schooling grundsätzlich ein positives Zeugnis aus. Zur Herausforderung ist die Mehrfach-Belastung jedoch für viele Eltern geworden. Sie arbeiten großteils im Home Office, müssen sich nebenbei um den Nachwuchs kümmern und vielleicht auch bei den Übungen helfen. Das Betreuungsangebot, das die Schulen für Pflichtschüler bieten, wurde bisher wenig genutzt – zuletzt von etwa 400 Kindern.

Stand: 6. April