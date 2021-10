Der Verfassungsgerichtshof nimmt das 100-jährige Jubiläum der Bundesverfassung und des österreichischen Verfassungsgerichtshofes aus dem Jahr 2020 zum Anlass, mit einem „Infopoint auf Tour“ Menschen in ganz Österreich seine Arbeit und die Verfassung näherzubringen.

Was regelt die Verfassung eigentlich genau?

An der Eröffnung nahm auch Gerhard Karner, Zweiter Präsident des NÖ Landtages sowie einige Landtagsabgeordnete teil. Und als Zielgruppe auch Schülerinnen und Schüler der Bundeshandelsakademie Ybbs an der Donau. "Niederösterreich unternimmt große Anstrengungen, der Jugend politische Bildung zu ermöglichen", merkte Karl Wilfing dazu bei der Eröffnung an.

Für VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter bietet „Verfassungsgerichtshof auf Tour“ mit dem Ausstellungscontainer vor allem einen „Blick hinter die Kulissen“. Was regelt die Verfassung eigentlich genau? Was bedeuten Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaat? Und wie arbeitet der Verfassungsgerichtshof, um die Grundrechte jeder einzelnen Person in Österreich zu wahren? Diese Ausstellung wäre auch dank engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich geworden, so Grabenwarter. Niederösterreich sei nun das letzte Bundesland, wo die Ausstellung zu sehen ist.

„Niederschwellig, klar und verständlich“

„Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus“, zitierte Landtagspräsident Karl Wilfing den Artikel 1 der Bundesverfassung und danke für die Bereitschaft, die Aufgaben der Bundesverfassung und des Verfassungsgerichtshofes im Form dieser Ausstellung „niederschwellig, klar und verständlich“ darzustellen. Niederösterreich unternehme große Anstrengungen, der Jugend politische Bildung zu ermöglichen, demokratische Prozesse kennen und verstehen zu lernen und die Aufgaben des Landtages darzulegen, so Wilfing. Dazu gehörten auch Vermittlungsprogramme wie der Kinderlandtag und der Berufsschullandtag. Für das kommende Jahr kündigte Wilfing die Eröffnung eines neuen Forum Landtag an, mit dem Ziel, den Landtag „modern und attraktiv“ zu präsentieren.