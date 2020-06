Teure Autos der Marke Audi waren der "Geschäftsgegenstand" der ersten Bande: Von den zwölf Tätern der polnischen Audi-Bande sind neun in Haft. Zwischen September 2019 und Jänner 2020 hatten die Männer 26 Mal Fahrzeuge gestohlen, fünfmal blieb es beim Versuch. Die Schadenssumme liegt bei rund 670.000 Euro.

Profis arbeiteten mit Funkstreckenverlängerern

Die Bande ist dabei hochprofessionell vorgegangen: Es wurden nur Autos entwendet, die über ein Keyless-Go-System verfügen. Mit so genannten Funkstreckenverlängerern wurden die Autoschlüssel geortet, dann die Fahrzeuge gestartet und abtransportiert. Diese Funkstreckenverlängerer fangen die Signale, die von den Autoschlüsseln ausgehen, ab und öffen dann die Fahrzeuge. Sie werden ausschließlich für kriminelle Zwecke verwendet.

Nachdem viele Kfz-Besitzer ihre Autoschlüssel neben der Eingangstüre ablegen und die Funkstreckenverlängerer auch durch bis zu 30 Zentimeter dicke Mauern gehen, hatten die Diebe relativ leichtes Spiel.

Die Polizei empfiehlt hier, Schlüssel nicht im Eingangsbereich zu verwahren. Oder sie in speziellen Gefäßen zu lagern, die nicht von Funkstrahlen durchdrungen werden können.

Kommunikation über Messenger-Dienste

Kommuniziert haben die polnischen Täter ausschließlich über Internettelefonie und Messengerdienste. Landeskriminalamtsleiter Omar Haijawi-Pichner weist darauf hin, dass die Polizei keine rechtliche Möglichkeit habe, diese Kommunikationswege zu überwachen.

Die Tatorte, die sich die Männer, sie sind zwischen 23 und 59 Jahre alt, ausgesucht haben, liegen in neun Bezirken:

Amstetten: 3 Diebstähle im September 2019

Hollabrunn: 2 Diebstähle im September 2019

Korneuburg: ein vollendeter und ein versuchter Diebstahl im September 2019

Mistelbach: 1 Diebstahl im Oktober 2019

Bruck/Leitha: 7 Diebstähle im Oktober und Dezember 2019

Mödling: 6 vollendete und 3 versuchte Diebstähle im Dezember 2019 und Jänner 2020

Wiener Neustadt Land: 1 Diebstahl im Dezember 2019

Neunkirchen: 1 Diebstahl im Dezember 2019

Baden: 4 vollendete und ein versuchter Diebstahl im Jänner 2020

Die Fahrzeuge wurden von den Dieben über Tschechien oder die Slowakei nach Polen verbracht und dort fachgerecht zerlegt, um die Teile weiterzuverkaufen.

"Bis der Kastenwagen voll war"

Die zweite Bande, deren Festnahme in Anwesenheit von Innenminister Karl Nehammer verkündet wurde, hatte sich auf landwirtschaftliche Anwesen im Wald- und Weinviertel spezialisiert. 81 Einbrüche, davon blieb es 22 Mal beim Versuch, gehen auf das Konto der drei Männer aus Polen (26, 29 und 32 Jahre alt). Zwei davon sitzen in Krems in Haft, einer wurde auf freiem Fuß angezeigt, er war lediglich beim letzten Einbruch dabei.

Begonnen haben sie ihre Serie im März 2019, sie stahlen dabei teures Werkzeug, und Elektrowerkzeug, auch einen Fernseher und einen Elektroherd nahmen die Männer mit. "Sie sind erst gefahren, wenn der Kastenwagen voll war", sagt Omar Haijawi-Pirchner dazu. Gefasst wurden sie schließlich am 21. Dezember 2019 nach Zeugenhinweisen von drei Polizisten aus Groß Siegharts im Bezirk Waidhofen/Thaya.

Der Wert der gestohlenen Beute liegt bei 380.000 Euro, der Sachschaden, der bei den Einbrüchen verursacht wurde, bei 20.000 Euro. Betroffen waren die Bezirke Waidhofen/Thaya, Horn, Zwettl und Mistelbach.