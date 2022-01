28-Jähriger nach Einbrüchen im Weinviertel in Deutschland gefasst

Der georgische Staatsbürger war nach Polizeiangaben vom Donnerstag als Mitglied einer mehrköpfigen Gruppe bei sechs Gelegenheiten in Wohnhäuser eingestiegen. Fenster und Türen wurden aufgebrochen, gestohlen wurden Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 80.000 Euro.

Der 28-Jährige, der seine Identität zwischenzeitlich geändert hatte, war am vergangenen 23. Dezember auf dem Weg von Paris nach Zagreb und wurde dabei in Deutschland angehalten und festgenommen. Ein von der Staatsanwaltschaft Korneuburg erlassener EU-Haftbefehl war vorgelegen. Am Dienstag erfolgte die Auslieferung nach Österreich. Bei der Einvernahme war der Mann teilweise geständig. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich gegen die Tätergruppe waren bereits im Dezember 2017 ins Rollen gekommen. Im Jänner 2018 dürften sich die Kriminellen ins Ausland abgesetzt haben. Nach einem versuchten Wohnhauseinbruch in der Schweiz wurden drei Verdächtige festgenommen. Ein Abgleich der DNA-Profile brachte Treffer in Österreich.

Neben dem 28-Jährigen wurden so auch einem 34 Jahre alten Komplizen die sechs Einbruchsdiebstähle in den Bezirken Mistelbach, Hollabrunn und Korneuburg zugeordnet. Für den Älteren hatten bereits 2018 in Ungarn die Handschellen geklickt. Der Mann landete nach der Auslieferung ebenfalls in der Justizanstalt Korneuburg.