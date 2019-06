Sommerferien: Abschnitt der Pottendorfer Linie gesperrt .

Aufgrund des zweigleisigen Ausbaus der Pottendorfer Linie zwischen Wien-Meidling und Wiener Neustadt wird ein Teilabschnitt in den Sommerferien gesperrt. Zwischen Hennersdorf und Ebreichsdorf kommt es von 29. Juni bis 1. September zu Fahrplanänderungen, informierten die ÖBB am Mittwoch in einer Aussendung.