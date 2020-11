Der Orden der Kartäuser zeichnet sich besonders durch das Schweigen der Mönche aus. Die Spuren, welche die Geschichte in der Kartause Mauerbach hinterlassen hat, sind umso aussagekräftiger. Diese Spuren zu erforschen, macht die Kartause so interessant für Wissenschaftler, Handwerker, Restauratoren, Architekten und Studenten.

1984 wurde das Informations- und Weiterbildungszentrum Baudenkmalpflege in der Kartause Mauerbach gegründet. Im Forschungs-, Dokumentations- und Weiterbildungszentrum wird der Umgang mit historischen Baumaterialien und Handwerkstechniken vermittelt.

Aber um zu verstehen, was aktuell erforscht wird, ist ein Blick in die Geschichte vonnöten. Der Habsburger Friedrich der Schöne gründete die Kartause 1314. Vom Aussehen der gotischen Anlage zeugen heute nur mehr wenige mittelalterliche Mauerzüge, die in den Neubau des Klosters ab 1616 mit einbezogen wurden. Teile der gotischen Klosterkirche haben sich als Unterkirche des barocken Kirchenbaues erhalten.

Zerstörung und Wiederaufbau

Die erste Türkenbelagerung machte der Kartause schwer zu schaffen, 1590 wurde sie durch das Neulengbacher Erdbeben weitgehend zerstört. Ab 1616 erfolgte der Wiederaufbau der heute noch in ihrer Bausubstanz bestehenden Klosteranlage. Diese frühbarocke Bauphase dauerte bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Bei der zweiten Türkenbelagerung 1683 wurde der Großteil der frühbarocken Innenausstattung zerstört. Gleich nach Abzug der Türken begann man die Kartause in hochbarocken Formen neu zu gestalten. Besonders bemerkenswert ist die bereits 1688 fertiggestellte Ausstattung der Klosterkirche mit Stuck und Grisaillemalerei. Die Ausstattung der Prälatur und des Refektoriums um 1730 waren mit der Neugestaltung der Fassade der Klosterkirche die letzten größeren Baumaßnahmen der Kartäuser in Mauerbach. 1782 wurde die Kartause Mauerbach als erstes von rund 800 kontemplativen Klöstern durch Joseph II. aufgehoben und daraufhin zur Versorgung von „Armen, Gebrechlichen oder sonst ekelhaft Kranken“ aus Wiener Spitälern vorgesehen.

Vom Kloster zum Armenhaus

Die Beherbergung von bis zu 800 Patienten in dem neu gegründeten Armenspital führte zu baulichen Veränderungen, deren Spuren heute stellenweise noch ablesbar sind. Umbauten wie die Umfunktionierung der Laienbrüderkirche zu einem mehrstöckigen Spitalstrakt oder die Unterteilung des Großen Kreuzgangs zu einzelnen Schlafräumen wurden Ende des 20. Jahrhunderts auf den barocken Zustand rückgeführt.

Anhand von barocken Stichen konnte auch der ehemalige Kaisergarten wieder rekonstruiert werden. Die Karthäuser-Mönche hatten einen besonderen Zugang zu Heilpflanzen. Die heutige Bepflanzung entspricht nun dem 17. Jahrhundert, mitsamt Kräutern und historischen Rosensorten.

Nach 1945 diente die Kartause als Obdachlosenheim für über hundert Familien. 1961 wurde das Gebäude der Republik Österreich übereignet. Ab dem Jahr 1979 übernahm die Bundesgebäudeverwaltung, die bauliche Betreuung und Verwaltung. Seit 1984 wird die Kartause vom Bundesdenkmalamt genutzt, schrittweise restauriert und zur didaktischen Aufbereitung der Baudenkmalpflege genutzt. Traurige Berühmtheit erlangte die Kartause als Aufbewahrungsort für Restitutionsgüter aus dem Zweiten Weltkrieg, die bis zur Auktion 1996 in Mauerbach deponiert waren.

Zu filmischen Ehren kam die Kartause Mauerbach als Filmkulisse für den Brenner-Krimi „Silentium“.

Weiterbildung am Bestand

In der Charta von Venedig, den internationalen Richtlinien für Restaurierung aus dem Jahr 1964, ist festgehalten, dass „die Erhaltung der Denkmale zunächst ihre dauernde Pflege erfordert“. Das Zentrum für Baudenkmalpflege in der Kartause Mauerbach vermittelt seit der Gründung 1984 die Tradition von Pflege, Wartung und Reparatur und stellt sich mit nachhaltigen Instandsetzungsmethoden und traditionellen, reparaturfähigen Baumaterialien gegen kurzlebige Sanierungen und industrielle Einwegprodukte.

Anhand der historischen Oberflächen der Kartause findet die praxisnahe Weiterbildung statt. Handwerker werden so mit den Denkmalwerten, aber auch den typischen Problemen eines Altbaus konfrontiert. Gleichzeitig wird die Kartause schrittweise modellhaft restauriert. Ein gutes Beispiel dafür sind die vier Ecken des Großen Kreuzgangs, der mit 500 Metern zu einem der längsten in ganz Europa zählt. Unter vielen Farbschichten finden sich nämlich an den Ecken des Kreuzgangs kunstvolle Fresken. Diese Fresken nach und nach zum Vorschein zu bringen und dafür die beste Methode zu finden, war Ziel eines EU-Forschungsprojekts.

BDA Die Totenkapelle stammt noch aus dem Mittelalter. Studenten der technischen Universität nehmen jährlich den Zustand auf.

Weitere Forschungsprojekte in der Kartause befassen sich mit der Aufnahme und Analyse aller Natursande Österreichs, mit Steinverwitterungsmechanismen, Putzfestigungsmethoden oder der Herstellung und Verarbeitung von Romanzement. Die Kartause Mauerbach selbst dient als Trainingsgelände für Kurse und Praktika. Fassadenabschnitte, Stuckdecken, Fenster, Bodenbeläge und vieles mehr werden schrittweise im Rahmen von Kursen instandgesetzt und restauriert.

Darüber hinaus werden in der Kartause Sammlungen angelegt. Etwa von Werkzeugen und Architekturdetails wie Fenstern, Türen, Steinteilen und Ziegeln. Damit ist es möglich, die historischen Bautechniken anschaulich zu dokumentieren. Die Sammlungen stellen auch die Grundlagen dar, um historische Handwerkstechniken wieder zu beleben. Außerdem fungiert die Kartause auch als Service- und Informationsstelle für alle Fragen der Baudenkmalpflege. Die Mitarbeiter des Bundesdenkmalamtes beraten unabhängig über Produkte, Putz- und Anstrichsysteme, Restauriertechniken oder aktuelle Instandsetzungsmethoden. Somit ist die Kartause heutzutage nicht nur ein Ort mit einer langen Geschichte, sondern auch ein Ort der vielfältigen Wissensweitergabe.

Artikel aus dem Journal "Bauen, Wohnen, Energiesparen" .