Prozess um Explosion in Erdgasstation wird am 15. Februar fortgesetzt

"Dem Gericht ist es ein Anliegen, Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben in angemessener Frist fortzusetzen, zumal sowohl die Angeklagten als auch die Opfer ein Recht auf ein rasches Verfahren haben", wurde in einer Aussendung betont. Der Prozess gehe nun "unter strenger Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen und unter Wahrung der Verteidigerrechte" weiter. Bisher wurden der Strafantrag vorgetragen und die Eingangsplädoyers gehalten, erinnerte das Landesgericht Korneuburg.

Festgelegt wurden vorerst in Summe zwölf ganztägige Verhandlungstermine. Es könnten aber noch mehr werden - dies hänge "von möglichen weiteren Beweisanträgen der Parteien ab". Schauplatz wird der Schwurgerichtssaal sein.

Die Vorgeschichte der nun geplanten Prozessfortsetzung ist durchaus facettenreich. Ursprünglich hätte das Einzelrichterverfahren bereits am 23. November 2021 beginnen sollen. Die beteiligten Rechtsanwälte hatten davor aber eine Vertagungsbitte an das Landesgericht geschickt, zudem kam auch der vierte bundesweite Lockdown dazwischen. An den bisherigen zwei Verhandlungstagen am 13. und 15. Dezember hatten die Anwälte dann die Sitzordnung bemängelt und als verfassungs-und grundrechtswidrig eingestuft.

Nun greife das Landesgericht auf Plexiglasscheiben zurück, die Sitzordnung habe so angepasst werden können, "dass die von den Vertretern bekannt gegebenen Personen im Schwurgerichtssaal jedenfalls Platz finden" werden. "Das bedeutet, dass aufgrund des komplexen technischen Sachverhaltes sowohl Privatgutachter als auch wissenschaftliche Mitarbeiter der Anwaltskanzleien die Verteidiger in ihrer Arbeit während des Beweisverfahrens unterstützen werden." Der Verhandlungssaal sei rund 200 Quadratmeter groß und weise eine Raumhöhe von 5,20 Metern auf. Medienvertreter können den Prozess via Videostream in einem angrenzenden Verhandlungssaal beobachten.

Die Explosion in der Erdgasstation hatte sich am 12. Dezember 2017 ereignet. Zwölf Beschuldigte sind wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst angeklagt. Vier Unternehmen drohen Geldbußen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Die Vorwürfe werden bestritten. Die Explosion verursachte 50 Millionen Euro Schaden.