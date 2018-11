Mostviertler kam zu nahe an Leitung: Stromschlag .

Beim Abladen von Betonelementen neben einer 30-kV-Leitung hat am Mittwoch ein 22-jähriger Burgenländer in der Obersteiermark einen Stromschlag erlitten. Ein Baggerfahrer aus dem Bezirk Amstetten war zu nahe an die Stromleitung geraten.