„Mit der beginnenden Skisaison starten auch wir in die Wintersaison“ sagt Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko. Ab 1. November ist die gesamte Mannschaft des NÖ Straßendienstes offiziell in Winterdienstbereitschaft – das sind bis zu 1.500 Mitarbeiter. „Der Auftrag für die Saison 2018/19 ist ein ganz klarer: Die Truppe hat für möglichst viel Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen“, sagt Schleritzko.

Das Streckennetz an Landesstraßen umfasst in Niederösterreich knapp 14.000 Kilometer, „es ist länger als das von OÖ, der Steiermark und dem Burgenland zusammen“, informiert Schleritzko. Für die aktuelle Saison wurden die Streu- und Räumpläne an die Erfahrungen des Vorjahrs angepasst und auch 19 neue Fahrzeuge in den Einsatz gestellt. Insgesamt verfügt der NÖ Straßendienst über 350 Fahrzeuge, zusärtzlich werden 310 Fahrzeuge zur Räumung angemietet. Zurzeit lagern 153.000 Tonnen Streugut in den 105 Salzsilos und 62 Lagerhallen in Niederösterreich.

Zu den Vorbereitungsarbeiten gehört aber auch die Aufstellung von 700 Kilometern an Schneezäunen und die Montage von insgesamt 500.000Schneestangen, die zur Orientierung auf verschneiten Straßenabschnitten dienen.

Reduzierter Salzverbrauch durch moderne Technik

Neben der Frage der Sicherheit gibt es einen weiteren Punkt, der Schleritzko ein Anliegen ist: „Wir brauchen das Streumaterial um die Sicherheit der Straßenbenutzer gewährleisten zu können. Wir wissen aber auch, dass Streusalz und Splitt eine Belastung für die Umwelt darstellen. Deshalb ist es mir ein Anliegen, dass der Straßendienst auch dieses Jahr wieder effiziente Methoden zum Einsatz bringt, um die Auswirkungen der Streuungen auf die Umwelt so gering als möglich zu halten.“

Genau das wird auch umgesetzt, wie Straßenbaudirektor Josef Decker ausführt: „Durch den grundsätzlichen Einsatz von Feuchtsalzstreuung konnte einerseits eine bessere Haftung und gleichmäßigere Verteilung der Streumittel erreicht werden, andererseits setzt eine schnellere Tauwirkung ein. Weiters setzt der NÖ Straßendienst seit einigen Jahren eine Salzstreuung mit erhöhtem Soleanteil (FS50-Streuung) ein, wodurch eine weitere Reduzierung des Salzverbrauches um über 20 Prozent erzielt wird.“

„Stolz auf die Mannschaft“

Auch der Straßenbaudirektor hebt den persönlichen Einsatz der Mitarbeiter während des Winterdiensts hervor: „Unsere Mitarbeiter sind rund um die Uhr in Bereitschaft, um im Bedarfsfall jederzeit sofort Einsatzbereit zu sein. Ich bin stolz auf die Mannschaft, denn sie ist hoch motiviert und bestens ausgebildet. Das zeigt uns nicht zuletzt der amtierende Schneepflug-Weltmeister Gerhard Vock, der ebenfalls ein Mitarbeiter des NÖ Straßendienstes ist.“