Polizei noch sichtbarer machen. Das ist die klare Linie des Innenministeriums. Im Dezember 2012 wurde dafür in Wien die „Bereitschaftseinheit“ installiert, die heute 200 Bedienstete umfasst. „In der Bundeshauptstadt hat sich diese bestens bewährt“, sagt Reinhard Schnakl, zuständig für Organisation, Dienstbetrieb und Einsatzangelegenheiten im BMI, unter dessen Federführung diese Polizeieinheit in den nächsten Monaten bundesweit ausgerollt werden soll. Gespräche mit den Fachausschüssen laufen.

60 Beamte sollen in Niederösterreich dafür geschult werden. „Das bedeutet eine immense Steigerung der Effizienz in der Polizeiarbeit, einerseits durch die schnelle Reaktionszeit, die eine stehende Einheit mit sich bringt, andererseits werden reguläre Polizeiinspektionen entlastet“, ist er überzeugt.

„Gerade bei Veranstaltungen mit großen Menschenansammlungen wird diese Einheit Sinn machen.“ Konrad Kogler, Landespolizeidirektor

Standorte der neuen Einheit sollen St. Pölten und Schwechat sein. „Von St. Pölten können wir sternförmig in alle Teile Niederösterreichs ausrücken. Der Flughafen Wien-Schwechat an sich nimmt aufgrund seines erhöhten Gefahrenpotenzials eine Sonderstellung ein, auch durch die Nähe zur Bundeshauptstadt macht der Standort Sinn“, ist Schnakl überzeugt.

Von Veranstaltungen bis häusliche Gewalt

Und wie profitiert der Bürger von der neuen Bereitschaftseinheit? Das ist für Niederösterreichs Landespolizeidirektor Konrad Kogler leicht erklärt: „Gerade bei Veranstaltungen mit großen Menschenansammlungen, wie auf der Messe Wieselburg, am Frequency oder bei Fußballmatches, wird diese Einheit Sinn machen, auch bei Demonstrationen. Sie wird Sicherheits- und Ordnungsdienste wie Absperrmaßnahmen im niederschwelligen Bereich vornehmen.“

Die Bereitschaftseinheit kann aber noch viel mehr: Ob bei Raufhandel, Familienstreitigkeit oder Gewaltdelikt ist sie rasch zur Stelle, meist noch vor der Cobra. „Die Zuständigkeit des Einsatzkommandos Cobra bleibt jedoch unberührt und ist nicht mit der Bereitschaftseinheit zu vergleichen“, so Schnakl.

Ein Cobra-Beamter ist ein besonders geschultes Mitglied der Direktion für Spezialeinheiten, das über eine besondere Ausrüstung verfügt. Kogler begrüßt die Installierung der Bereitschaftseinheit: „Man denke nur an plötzliche Einsatzlagen wie in Traisen im Vorjahr, wo ein Mann auf seine Nachbarin schoss und dann im Ort unterwegs war. In so einem Fall kann diese Einheit die Bezirkspolizei bis zum Eintreffen der Cobra unterstützen.“