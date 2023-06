„Wir gehen nie ohne Mistsackerl wandern“

400 Mitglieder hat die Berg- und Naturwacht in Niederösterreich. Knapp ein Drittel davon sind so genannte „beeidete Umweltorgane“, das heißt, sie müssen als solche Personen, die „schädigende Eingriffe in die Umwelt, durch die Rechtsvorschriften verletzt werden“ auf den Missstand und die möglichen Folgen einschließlich der Rechtsfolgen informieren. Wird der Missstand nicht innerhalb einer bestimmten Frist behoben, wird Anzeige erstattet. Theoretisch - so steht es im Gesetz. Aber in der Praxis setzen sie auf Aufklärung, Information und Kontrolle, wie Elisabeth Prochaska und Constantin Gessner versichern. Die beiden sind im Vorstand der Berg- und Naturwacht NÖ - die Organisation gibt es in allen Bundesländern.

Constantin Gessner ist stellvertretender Leiter der Berg- und Naturwacht NÖ. Foto: Berg- und Naturwacht

„Wir haben denselben Status wie die Jagdaufsicht, nur eben als Umweltschutzorgane“, erläutert Elisabeth Prochaska, „im Unterschied zu Jägern sind wir aber nicht auf ein Revier beschränkt.“ Die Kleidung mit grauen Jacken und Landeswappen und Dienstabzeichen weist die Mitglieder - alles Ehrenamtliche - als Naturschutzorgane aus. Mit Dienstabzeichen gelten sie als öffentliche Wache und sind quasi Beamten gleichgestellt. „Was uns von normalen Wanderern unterscheidet ist wohl, dass wir niemals ohne Mistsackerl rausgehen“, sagt Gessner. Klingt wie ein Scherz, aber der Mann meint es ernst.

Organisatorisch ist die Berg- und Naturwacht der Naturschutzabteilung des Landes unterstellt und sorgt für die Einhaltung von Naturschutz-Bestimmungen. „Wenn jemand seinen Dreck in der Natur hinterlässt und wir erwischen ihn dabei - was selten der Fall ist - dann klären wir erst einmal auf. Und wir fragen, ob wir bei der Entsorgung helfen können. Eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft können wir erstatten, das ist aber wirklich das allerletzte Mittel“, versichert Gessner. „Wir wollen Bewusstsein schaffen.“ Etwa dafür, dass es nicht okay ist, 20 Kilo Pilze aus dem Wald zu tragen oder streng geschützte Pflanzen mitzunehmen. Oder sein ausrangiertes Auto im Wald zu entsorgen. Müllablagerung und die Entnahme geschützter Pflanzen seien jedenfalls die größten Themen im breiten Betätigungsfeld.

Mit Kindern werden Bienenhotels gebaut, hier ein Projekt der Ortsgruppe Piesting. Foto: Berg- und Naturwacht

Exekutivgewalt haben die Berg- und Naturwächter keine - zumindest nicht in NÖ. Das Äußerste, was sie tun können, ist Anzeige zu erstatten. Aber sie dürfen Personen weder anhalten noch Ausweise verlangen. Das ist übrigens von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich: In der Steiermark und Kärnten hat die Berg- und Naturwacht Exekutivgewalt.

Zuständig im Wald - aber nicht am Feld

Zuständig ist die Berg- und Naturwacht im Wald und am Berg. Wiesen oder Felder gehen sie nichts an - denn für die gibt es eigene Feldschutzorgane und die werden vom jeweiligen Bürgermeister beeidet und nicht von der BH. Prochaska und Gessner hätten dieses typisch österreichische Kompetenzwirrwarr gerne bereinigt: „Wir würden gerne auch Feldschutzorgane sein“, sagt Prochaska. Schließlich sei es egal, ob Bauschutt illegal auf einem Feld oder im Wald deponiert werde - beides betreffe letztlich den Naturschutz.

Immer alles im Blick: Constantin Gessner von der Berg- und Naturwacht NÖ. Foto: Berg- und Naturwacht

Ein Mitglied der Berg- und Naturwacht zu werden ist mit Aufwand verbunden: Ordentliches Mitglied wird man erst nach einem Jahr, es ist ein dreiteiliger Schulungsdurchlauf vorgesehen, zahlreiche Gesetze und Bestimmungen müssen gelernt werden. Die Prüfung, sagt Gessner, „ist sehr umfangreich“. Neue Wächter werden jedenfalls gesucht, denn der Altersdurchschnitt sei recht hoch - was sich allerdings seit einigen Jahren ändere.

Spezialisten für Ameisen, Kröten, Kräuter, ...

Organisiert ist die Berg- und Naturwacht in Ortsgruppen, die jeweils eigene Projekte betreiben: Die Wilhelmsburger haben einen Schwerpunkt auf Krötenwanderung und -zählung, in Piesting werden Nistkästen aufgehängt, die Türnitzer bemühen sich in den stark touristisch genutzten Gebieten der Region um Aufklärung und platzieren Schautafeln, die die Wanderer über die umgebende Natur aufklären. Und es gibt in den Ortsgruppen allerlei Spezialisten, etwa für Kräuter, Kröten oder für Ameisen, „wir können zu jedem Natur-Thema Input liefern“, sagt Prohaska.

Um ihr Wissen weiterzugeben, gehen die Berg- und Naturwächter auch in Kindergärten und Schulen oder machen bei Ferienspielen mit. „Wir wollen Awareness schaffen.“

Übrigens: die Berg- und Naturwacht kann durchaus auch mit Blaulicht daherkommen, sie ist nämlich eine Blaulichtorganisation. Die beiden Einsatzfahrzeuge sind in Wiener Neustadt und Mödling stationiert.

Info unter: https://www.noe-bnw.at/