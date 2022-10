NÖ Bergrettung: Organisation, Aufgaben & Einsätze

Werbung

Der Österreichische Bergrettungsdienst ist die Rettungsorganisation für Einsätze im alpinen und unwegsamen Gelände. In Niederösterreich sind täglich 1.350 ehrenamtliche Bergretter/innen in 30 Ortsstellen zu jeder Uhrzeit einsatz- und abrufbereit. Darüber hinaus verfügt die Bergrettung über eine 16 Hunde starke Hundesuchstaffel für Lawineneinsätze und unterschiedliche, dem Gelände angepasste Einsatzfahrzeuge. Helikopterbergungen erfolgen in Kooperation mit Polizei und ÖAMTC.

Die Aufgaben umfassen das Retten und Bergen von Personen im unwegsamen Gelände – also überall dort, wo andere Einsatzorganisationen aufgrund ihrer Ausrüstung und Ausbildung sowie der Topografie zu Hilfeleistungen nicht mehr in der Lage sind. Unfälle umfassen alle alpinen Sportarten: Skifahren, Skitouren, (Schneeschuh-) Wandern, Bergsteigen, (Eis-) Klettern, aber auch Mountainbiken, Paragleiten und ähnliche. Die Ausbildung zum/r fertigen Bergretter/in dauert üblicherweise zwei Jahre.

Die Einsatzzahlen steigen stetig und haben im Winter 2018/19 erstmals die 500-er Marke überschritten – in diesem Winter werden weitere Steigerungen erwartet. Gerade am Semmering ist – auch wegen der Nähe zu Wien – im heurigen Winter um ein Vielfaches mehr los. Immer mehr neue Personengruppen, die mit dem Medium Schnee und dem unwegsamen Gelände nicht vertraut sind, geraten in Not. Das bedeutet, es geht auch um Einsätze, die nicht unmittelbar mit – wie gewohnt – sportlichen Unfällen zu tun haben.

Jährlich sind es in Summe etwa 750 bis 800 Einsätze für Niederösterreich. Gerade im Frühling ist mit einigen Gefahren zu rechnen: etwa Altschneefelder, Nassschneelawinen, Eisplatten oder auch brüchiger Stein.

TIPPS:

Lampen: Nehmt immer eine Stirnlampe mit Reservebatterien mit. Lagert die Batterien so, dass das Licht nicht im Rucksack angehen kann. Auch die Art der Stirnlampe ist wichtig, relevant sind Lichtkegel, Reichweite und Lumen. Für Bergsteiger sind Reichweiten zwischen 60 und 80 Meter mit einer Leuchtkraft von rund 130 Lumen und mehr empfehlenswert. Mountainbiker benötigen aufgrund der höheren Geschwindigkeit eine größere Reichweite und stärkere Leuchtkraft. Gute Lampen sind auch als Lichtsignal einsetzbar. Achtung: Oft werden Einsätze ausgelöst, weil am Berg nachts Lichtkegel entdeckt werden – da hilft ein Anruf beim Bergrettungsnotruf: „Ich bin okay!“

Notruf 140: Bitte den Bergrettungsnotruf am Mobiltelefon einspeichern, mit 140 wird die nächstgelegene Bergrettungs-Ortsstelle alarmiert.