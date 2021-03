Kinder haben noch wenig Gefühl für Gefahren am Berg, ermüden schneller und verlieren auch rasch die Lust am Wandern. Andererseits sind sie neugieriger, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Eltern sind gefordert, Wanderungen dem Alter angepasst vorzubereiten. Worauf ist zu achten:

Tourenplanung: Wie lange dauert die geplante Tour mit Kindern? Übliche Zeitangaben für die Route gelten nicht; Kinder brauchen meist länger. Schätzen Sie also sowohl die Kondition und als auch die Motivation der Kinder richtig ein! Vor allem am Anfang kurze, überschaubare Touren planen, wenn geht mit Überraschungen wie Wasserfällen, Bächen zum Spielen, Tierbeobachtungen, Lehrpfade – oder einer Hütte mit Jause als Ziel.

Zur richtigen Tourenplanung gehört selbstredend der Wetterbericht für die geplante Dauer der Tour: Wolken im Tal bedeuten oft Nebel und schlechte Sicht in den Bergen. Gerade am Berg können Wetterumbrüche rasch passieren – eine Gewitterfront ist zum Beispiel durch den Bergrücken verdeckt, wenn man sie sieht, ist es oft schon zu spät.

Ausrüstung: Adäquate Ausrüstung gehört immer in den Rucksack; neben Berg- oder Trekkingschuhen dürfen nie Wärmeschutz (Fleecejacke, Pullover) und Regenschutz fehlen – und zwar auch bei bester Wetterprognose! Gewitterschauer kommen oft unvermittelt. Und im Falle eines Unfalls friert man rasch – auch bei schönstem Wetter. Bei Bergtouren mit Kindern auch im Sommer Handschuhe und Haube einpacken, denn verschwitzt und bei Wind wird es rasch kalt.

Orientierung: Den richtigen Weg nicht gefunden - verirrt, es dämmert, die Kinder sind müde und hungrig. Das Handy funktioniert nicht, auch schlechtes Wetter ist im Anmarsch: Deshalb ist die Planung der Route, der Gehzeiten mit Kindern, Zeitreserve, die zu absolvierenden Höhenmeter, die Streckenlänge usw. so wichtig. Das Studium geeigneter Wanderkarten (ÖTK 1:50.000) ist Voraussetzung, um sich einen Überblick über die geplante Tour zu verschaffen. Irgendwelchen „Tracks“ aus dem Internet zu folgen erweist sich oft als problematisch. Außerdem: Der Track am Handy ist zwecklos, sobald der Akku leer ist. Also immer eine Karte mitnehmen und die Orientierung mit der Karte üben.

Erste Hilfe: Ein Erste-Hilfe-Paket gehört in jeden Rucksack. Auf eine blutende Wunde reagieren Kinder oft panisch – ein Pflaster oder kleiner Verband tun Wunder. Eine Rettungsdecke schützt vor Auskühlung.

Versorgung: Selbst wenn eine Hüttenpause eingeplant ist, sollten immer ausreichend Getränke und Snacks mitgenommen werden. Durstige und hungrige Kinder wollen oft keinen Schritt mehr gehen.