In den Bergen gibt es oft Schneefelder bis in den Frühsommer. Beim Queren dieser Schneefelder passieren oft schwere Unfälle. Sind auf der Route Schneefelder zu erwarten, ist festes, wasserundurchlässiges Schuhwerk anzuraten. Gamaschen, zumindest in Short- oder Low-Ausführung, können sehr nützlich sein, damit nicht ständig Schnee zwischen Schuhrand und Socken angehäuft wird.

Altschneefelder zeigen häufig dunkelgraue oder schwarze Ränder, die extrem rutschig sind: Am besten nicht darauf steigen. Diese Ränder sind oft unterhöhlt. Vorsicht ist genauso geboten, wenn Felsen aus dem Schneefeld ragen oder erkennbar ist, dass ein Bach unter dem Schneefeld verläuft.

Jeder Tritt soll fest gesetzt werden

Das Queren steiler Schneefelder benötigt höchste Aufmerksamkeit. Jeder Tritt soll fest gesetzt werden, indem man mit der Schuhspitze in den Schnee schlägt. Stöcke helfen, das Gleichgewicht zu halten. Ein Pickel – richtig eingesetzt – bietet natürlich noch mehr Sicherheit als Stöcke, da er tiefer in den Schnee gesetzt werden kann und man damit Stufen in Eis und Schnee schlagen kann. Neuerdings gibt es Ski-Tourenstöcke, bei denen am Griff des Stockes ein pickelähnlicher Aufsatz (Whippet) mit Schnellverschluss aufgesetzt werden kann.

Besten Halt geben Steigeisen (Zehnzacker oder mit Frontzacken/Zwölfzacker). Grödeln (mit vier oder sechs Zacken) oder „Schuhketten“ und „Spikes“ sind eine kostengünstigere Alternative und brauchen weniger Platz im Rucksack. Das Steigen mit diesen Geräten muss aber auch geübt werden!

Bei Absturzgefahr und besonders auch für Kinder sollte eine Seilsicherung mittels Einfachseil oder einer entsprechend langen Reepschnur an exponierten Stellen erfolgen.

Leicht ansteigendes Queren von steilen Schneefeldern ist meist vorteilhaft, beim Abstieg ist es wichtig, die Fersen kräftig aufzusetzen.

Rutscht man auf Schneefeldern aus oder kommt zu Sturz, muss man versuchen, rasch in Bauchlage mit voran gestreckten Beinen zu kommen, sich flach zu halten und mit dem Pickel, den Griffen der Stöcke oder den Händen zu bremsen.

Sonnenschutz ist wichtig auf Touren mit Schneefeldern: Kopfbedeckung, UV-Schutz-Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor, Lippenbalsam, Sonnenbrillen mit Seitenschildern.

Tipps für Schneefelder in Kürze: