Wann immer Menschen am Berg in Not geraten, sind die Bergretter gefordert. In einer fünfteiligen Serie präsentieren wir den Bergrettungsdienst und geben Tipps zum richtigen Verhalten im alpinen Gelände.

Jeder 18. Bergretter-Einsatz in NÖ (42 an der Zahl) resultierte 2020 aus einem internistischen Notfall (Herzinfarkt, allergische Reaktion, etc.). Das verdeutlicht, wie wichtig die Ersthelfer-Ausbildung der Bergretter ist: Alle Bergretter durchlaufen nach dem verpflichtenden 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs zu Ausbildungsbeginn eine fundierte alpinmedizinische Ausbildung.

Im Folgenden häufige medizinische Notfälle am Berg:

Mechanische Wunden. Im Bergrettungsdienst ist hauptsächlich mit mechanischen Wunden (Schnittwunden, Rissquetschwunden), aber auch thermischen Wunden (Verbrennung am durchlaufenden Seil) zu rechnen. Bei Wunden besteht durch Kontamination und dadurch eindringende Bakterien immer Infektionsgefahr. Aufgrund langer Abtransportzeiten und langer Dauer bis zur definitiven Versorgung ist auf eine möglichst keimfreie Wundversorgung zu achten.

Versorgung: den betroffenen Körperteil hochlagern, Fingerdruck (Wundauflage + manueller Druck auf zuführendes Gefäß durch den Helfer), in weiterer Folge Anlage eines Druckverbandes.

Erschöpfungszustände. Nach starker Anstrengung mit zu kurzen Regenerationsphasen sowie zu geringer Flüssigkeits- und Energiezufuhr kann es zur körperlichen Erschöpfung kommen.

Neben verminderter Leistungsfähigkeit besteht im alpinen Bereich massiv erhöhte Absturzgefahr durch schlechtes Koordinationsvermögen sowie Gefahr der Unterkühlung aufgrund fehlender Reserven.

Versorgung: Patienten vor Auskühlung schützen, der Körper kann in solchen Situationen oft keine Wärme mehr produzieren. Energiezufuhr durch schnell resorbierbare Kohlenhydrate (Traubenzucker, gesüßte Getränke, Energieriegel, ...), wenn ein selbstständiger Abstieg möglich ist: einfache Route wählen, Pausen einrechnen.

Reaktion in allen Notfällen