40 treten zur Bergrettungs-Prüfung an

40 Teilnehmende haben sich gestern am Fuße der Gemeindealpe eingefunden, um eine Woche lang bis zum kommenden Samstag das gesamte Winter-Kompetenzprofil der Bergrettung zu trainieren. Den Abschluss bilden die Leistungsfeststellungen im Rahmen einer Nacht-Übung, mit eigenem Einsatzszenario unter dem strengen Augen der Prüfungsaufsicht. Die besteht aus elf Personen des Lehrwarte- und Organisationsteams.

Die „Familie“ wächst

“Jahr für Jahr wächst die Familie der Bergrettung Niederösterreich/Wien und es freut uns, dass so viele engagierte Ehrenamtliche ,Ja' zur Verantwortung sagen. Auch heuer dürfen wir 40 Teilnehmende begrüßen, die zu hochspezialisierten Rettungskräften im alpinen Gelände ausgebildet werden”, sagt Landesleiter der Bergrettung Niederösterreich/Wien Matthias Cernusca.

Auf der Gemeindealpe in Mitterbach üben 40 angehende Bergretter und Bergretterinnen im Rahmen des Winterkurses. Foto: Bergrettung NÖ/Wien, Dornaus

Erprobt und überprüft werden über die gesamte Woche Spezialkenntnisse und -Fertigkeiten, wie das Fortbewegen und Retten im Gelände unter herausfordernden topographischen Bedingungen sowohl bei Skitouren als auch mit dem Bergegerät wie dem Akja, Gebiets-, Wetter- sowie Lawinenkunde, Knoten- und Seilkunde, Alpin-Medizinische Grundkenntnisse und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie körperliche Fitness und Teamfähigkeit. „Kurz: Wir lehren und überprüfen hier all jene Kompetenzen und Fähigkeiten, die wir von den Bergrettern und Bergretterinnen erwarten, um im Ernstfall Leben im alpinen Gelände zu retten. Hier bilden wir jedes Jahr Spezialkräfte für Rettungseinsätze unter allen vorstellbaren Bedingungen aus”, so der Landesleiter.

Rahmenbedingungen nahe an der Realität

Um die Rahmenbedingungen möglichst nah an der Realtität zu gestalten, braucht es viel an theoretischer und praktischer Vorbereitung - die Aufgaben reichen hier von der Organisation des Übungsablaufes bis zum Graben des Lawinenkegels für die entsprechende Einsatzübung.

“Hierfür können wir auf ein perfekt eingespieltes Lehrwarte- und das Organisationsteam der Landesorganisation als auch der Mitterbacher Bergrettung zurückgreifen. Ein großer Dank an alle, die hier mit anpacken und einen reibungslosen Ablauf gewähren,” sagt Landesleiter-Stellvertreter und Pressesprecher der Bergrettung Mitterbach Karl Weber.

Es ist viel Wissen und Können gefordert - aber auch teamgeist. Foto: Bergrettung NÖ/Wien, Dornaus

„Grundlage für all die schönen Momente“

Der „Basiskurs Winter” bildet den Abschluss der Bergrettungs-Basisausbildung, der im Anschluss an die Module „Sommerkurs”, „Alpinmedizinische Grundbildung/Erste Hilfe” sowie den Eignungsüberprüfungen „Sommer” und „Winter” stattfindet.

Alpinistische Kompetenz und Teamgeist

Augenmerk wird aber nicht nur auf die alpinistische Kompetenz gelegt, sondern vor allem auch auf den Teamgeist und die Einsatzbereitschaft. „Wir wollen Teamplayer, auf die sich unsere Kameraden und Kameradinnen zu 100 Prozent verlassen können. Das ist die Grundlage für all die schönen Momente, die wir gemeinsam in der Bergrettung erleben, aber auch um in herausfordernden Einsätzen bestehen zu können. Wir sagen schon jetzt ein großes und herzliches Danke an alle, die sich in ihrer Freizeit einbringen. Willkommen in der Familie der Bergrettung“, schließt Landesleiter Cernusca.