Die Geschichte begann 1946 und endet, wenn ein DNA-Test die Vermutung bestätigt, mit einem großen Erfolg.

Aber von vorne: Der Mediziner Azer Agalarov aus Aserbaidschan, der heute in Spanien lebt, suchte Verwandte in Österreich. Agalarov wusste, dass sein längst verstorbener Vater in den 40er-Jahren nach dem Krieg als Lazarettmediziner in Katzelsdorf bei Wiener Neustadt stationiert war. Und dass der Vater hier eine Freundin namens „Greta“ und ein gemeinsames Kind hatte. Diese beiden wollte er finden.

Über eine frühere Schulkollegin, die Pianistin Rena Rzayeva, konnte Agalarov Kontakt nach Österreich herstellen. Denn Rena Rzayeva ist die Gattin des ehemaligen CERN-Forschers Fritz Szoncso, der aus Wiener Neustadt stammt. Szoncso wandte sich an das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung. Nachdem das Institut nicht selber nach Vermissten suchen kann, wurde der Verein „Österreich findet euch“ eingeschaltet. Christian Mader, Obmann des Vereins, ist Beamter am Bundeskriminalamt und hat Erfahrung mit Vermisstensuche.

Rätsel wird bald gelöst

Jedenfalls wurde die mittlerweile recht bunte Gruppe fündig. Und zwar stieß ein weiteres Mitglied dazu, das die Sache erhellen konnte: der Wiener Neustädter Hobbyhistoriker Johann Hagenhofer. Er kontaktierte die frühere Bürgermeisterin Katzelsdorfs Hannelore Handler-Woltran. Und die forschte nach „Greta“ und kam auf eine Frau, die mit Vornamen Greta geheißen und 1946 einen Sohn von einem sowjetischen Besatzungssoldaten bekommen hatte.

Nun trommelte Christian Mader alle Beteiligten am Gemeindeamt Katzelsdorf zusammen. Und auch Christine Rassi. Sie ist die Tochter der mittlerweile verstorbenen „Greta“ und Halbschwester des 1946 geborenen Besatzungskindes. Dieses Kind, ihr Halbbruder, ist 1981 an Krebs verstorben. In Katzelsdorf haben Christine und Azer Agalarov nun Bilder von Azers Vater und seinem 1981 verstorbenen Sohn verglichen – die Ähnlichkeit ist bestechend. Was wirklich Licht in die Sache bringen kann, ist aber ein DNA-Test von Azer Agalarov und den beiden Kindern seines mutmaßlichen Halbbruders. Diese haben sich bereit erklärt, schon am Montag den Test zu machen. Vielleicht wird dadurch das Rätsel gelöst.